Was passiert auf dem Lerchenberg?

Vor eineinhalb Jahren wurde 30 Mietern auf dem Lerchenberg gekündigt. Sie hatten zwei Jahrzehnte lang Bunker und Gebäude für allerlei Gewerke genutzt. Was der neue Besitzer auf dem Gelände vorhat, will er noch nicht verraten.

Von Bärbel Schoen

Der Lerchenberg: Bis heute ist er ein Ort voller Geheimnisse. Manchem läuft es beim Blick durch den mit Stacheldraht gesicherten Zaun kalt über den Rücken. Der Lerchenberg, der zwischen Rischgau, Emersacker und Hegnenbach, Zusamaltheim und Emersacker versteckt liegt, bot jahrzehntelang Platz für Militär, Flüchtlinge, Bundeswehrsoldaten, Bastler und Forscher – und manches Mal für dubiose Gestalten. Im vergangenen Jahr nutzte der Filmemacher Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“) einen Teil des 40 Hektar großen Areals. Halb verfallene Bunker und dicht bewachsene Gräben lieferten die perfekte Kulisse für Szenen seines neuesten Historienfilms, der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt. Gleich zu Beginn der Geschichte über den deutschen Torwart „Trautmann“ gibt es auf dem Lerchenberg eine spannende Verfolgungsszene, wie ein Trailer im Internet zeigt. (Der "Nazi-Torwart" auf dem Lerchenberg )



Backsteingebäude und Bunker

Der frühere Besitzer Claus Steidl hatte den Deal noch selbst eingefädelt. 20 Jahre lang besaß er das große Waldstück, in dem bis heute zwei Dutzend Backsteingebäude und 32 Bunker stehen. Er war stets froh, wenn der ominöse Ort keine Schlagzeilen produzierte. Doch jetzt hat ihn sein früherer Besitz wieder eingeholt. Alte Grabsteine, die einer seiner Mieter im Wald verteilt haben soll, rauben ihm den Schlaf. (Unbekannte brechen in Bunker ein )



Steidl zeigte sich gegenüber unserer Zeitung verärgert und meinte, dass ihn die Grabmale an einen Fall im Freizeitpark im nordbayrischen Geiselwind erinnerten. Dort wollte der Besitzer des Freizeitparks mit echten Grabsteinen vor einem Geisterhaus für Gruseleffekte sorgen. Doch der Spaß hörte auf, als ein Mädchen den Grabstein ihres Opas entdeckte. Auch auf dem Lerchenberg sollen die Inschriften der Verstorbenen nicht entfernt worden sein. „Die Grabsteine wurden einfach auf dem Gelände entsorgt“, sagt Steidl.

Windpark? Freizeitanlage?

Die Sache landete beim Landratsamt in Dillingen. „Ja, wir wissen davon“, bestätigte die Juristin Christa Marx. Eine derartige „Nutzung“ sei aber nicht erlaubt. Deshalb sei der Steinmetz aufgefordert worden, die Steine zu beseitigen. Für die Wertinger Polizeichefin Martina Guß ist die Anzeige nicht relevant, da nur eine unerlaubte Abfallentsorgung, dazu noch auf Privatgrund, vorliegt. „Das ist eine rein zivilrechtliche Angelegenheit.“ Seit dem Eigentümerwechsel vor zwölf Monaten schauen Anlieger und Bürgermeister wieder besorgt auf den geschichtsträchtigen Ort. Noch vor wenigen Monaten schien dort alles möglich – vom Windpark bis zur Freizeitanlage. Vor sechs Wochen hat sich Bürgermeister Wolfgang Grob mit dem neuen Besitzer, dem Bauunternehmer Robert Manhardt, umgeschaut. Jetzt liege es an ihm, was er daraus macht. Doch ohne Konzept und Bebauungsplan sei keine Nutzung möglich. Ungeklärt ist offenbar immer noch das Wegerecht, das in den Händen von Emersacker, Zusamaltheim und den Fuggern liegt. (Die Tage auf dem Lerchenberg sind gezählt )



Wenn es nach Wolfgang Grob ginge, sollten die Überreste deutscher Geschichte bewahrt bleiben. Denn hier auf dem Lerchenberg scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Backsteingebäude, Gräben, Wasserturm und Bunker zeugen noch heute von den Resten eines früheren Rüstungsbetriebs mit dem Namen „Paraxol GmbH“, das im Dritten Reich erbaut wurde.

Produkte der Sprengstoffindustrie

Unter größter Geheimhaltung wurden hier Vorprodukte für die Sprengstoffindustrie hergestellt. Bis Kriegsende konnten die Amerikaner die Anlage nicht finden.

Die versteckte Lage mitten im Wald und die Tarnung der Gebäudedächer sorgten dafür, dass der Betrieb nicht aus der Luft erkannt wurde und von Bombenangriffen unbehelligt blieb. 1947 wurden Kesselhäuser, Großbehälter und Luftschutzbunker gesprengt. Bis heute liegen die Überreste verteilt auf dem Lerchenberg.

Die Juristin beim Landratsamt Dillingen, Christa Marx, hegt einen Wunsch fürs neue Jahr: „Hoffentlich geht das nebulöse Kapitel auf dem Lerchenberg bald zu Ende.“

