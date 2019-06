vor 38 Min.

Was passierte im Zug bei Dillingen?

Im Polizeibericht hieß es, dass ein 23-Jähriger mit einem E-Scooter auf einen Kontrolleur eingeschlagen habe. Der Asylbewerber schildert den Hergang ganz anders. Ehrenamtliche Helfer sind entsetzt und sprechen von Rassismus

Von Berthold Veh

Ein Vorfall in einem Zug zwischen Höchstädt und Dillingen sorgt für eine Menge Wirbel. Es ist Vatertag, 30. Mai. Ein 23-jähriger Afrikaner steigt kurz vor 23 Uhr in Gundelfingen in den Zug der Eisenbahngesellschaft Agilis ein, um von der Gärtnerstadt nach Hause zu fahren. Kurz vor Dillingen will ihn ein Zugbegleiter einer Fahrscheinkontrolle unterziehen. Laut Polizeibericht befürchtet der 23-Jährige, den Ausstieg zu verpassen, und will sich am Kontrolleur vorbeidrängeln. Der Zugbegleiter wiederum geht davon aus, dass der Mann keinen gültigen Fahrschein besitzt. Er habe sich dem Unbekannten deshalb in den Weg gestellt, die Situation eskaliert, und der Dillinger habe versucht, mit seinem E-Scooter auf den Zugbegleiter einzuschlagen. Das hätten andere Fahrgäste verhindert, den jungen Mann zu Boden gebracht und der Polizei übergeben. Bei der Anzeigenaufnahme stellt sich dann heraus, dass der Mann einen gültigen Fahrschein hatte. So die Version des Polizeiberichts.

Eine Darstellung, die die Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration entsetzt – vor allem die ehrenamtliche Betreuerin, die sich seit vier Jahren um den 23-Jährigen kümmert. „Ich kann mich gar nicht beruhigen. Was da passiert ist, ist eindeutig rassistisch“, sagt die frühere stellvertretende Leiterin einer Schule in der Region. Sie kenne den 23-jährigen Pflegehelfer seit Februar 2015. „Er ist kein Typ, der zuschlägt.“ Wegen seiner freundlichen Art sei der junge Mann bei Senioren und Kollegen seines Pflegeheimes sehr beliebt, weiß die Betreuerin. Der Afrikaner bekomme jetzt einen Aufenthaltstitel für Arbeit, wenn er die notwendige Deutschprüfung absolviert habe und einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorlegen könne. Letzteres sei nun nach diesem Vorfall im Zug in Gefahr. Deshalb werde der 23-Jährige auf Drängen des Asylhelferkreises Strafanzeige stellen, sagt die Betreuerin, die mit dem jungen Mann den Vorfall im Zug detailliert aufgeschrieben hat.

Nach dem Einstieg in die Donautalbahn sei der 23-Jährige an einer Gruppe von etwa acht angetrunkenen Männern vorbeigegangen. Auf seinen Gruß habe er den Kommentar bekommen: „Schwarze können auch Grüß Gott sagen.“ Als er in Dillingen aussteigen will, habe ihn ein Mann in Zivil gefragt: „Wo ist deine Fahrkarte?“ Der 23-Jährige will eigenen Angaben zufolge wissen, wer sein Gegenüber ist, denn er bringt den Kontrolleur zunächst mit der Gruppe der Männer in Verbindung. Dann habe ihn der Zugbegleiter nach seinem Ausweis gefragt, und der Asylbewerber wollte wissen, ob der 26-Jährige ein Polizist sei. Erst dann habe der Zugbegleiter seine Ausweiskarte unter dem T-Shirt hervorgeholt. Den Ausstieg in Dillingen hat der Pflegehelfer inzwischen verpasst. Er habe seine Fahrkarte aus dem Geldbeutel geholt und sie dem Kontrolleur gezeigt. Als der 23-Jährige in Höch-städt aussteigen will, habe ihn der Zugbegleiter am Hals gepackt und mitsamt seines Rollers auf den Boden geworfen. Es ist der letzte Zug an diesem Abend, deshalb habe er unbedingt aussteigen wollen. Der 23-Jährige sagt, dass er den Kontrolleur mit dem Roller wegschieben wollte. Dann habe ihn der Zugbegleiter festgehalten und ihm den Kopf hinuntergedrückt, danach hätten ihn Männer aus der Gruppe gepackt, und ihn auf den Boden geworfen. Der Kontrolleur habe ihn gefesselt, „die Betrunkenen“ hätten mit Fäusten geschlagen und getreten. „Einer schreit: Du musst nach Nigeria zurück!“ Die Polizei trifft ein, nimmt dem 23-Jährigen die Fesseln ab, sucht im Rucksack nach Drogen – Fehlanzeige. Ein Alkoholtest ergibt null Promille, die Fahrkarte ist gültig. Die Beamten fahren den Mann schließlich nach Hause.

Der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe, Georg Schrenk, ist empört. „Leider scheinen Flüchtlinge, auch in Dillingen, zum ‚Freiwild’ zu werden“, sagt der Dillinger Stadtrat. Er hat der Eisenbahngesellschaft Agilis geschrieben und mehrere Fragen gestellt. Etwa, warum ein Bediensteter ohne erkennbare Zugehörigkeitszeichen zum Unternehmen Kontrollen im Zug durchgeführt habe. Oder weshalb er Fahrgäste einfach duze. Schrenk will wissen, warum der Zugbegleiter den 23-Jährigen nicht habe aussteigen lassen, obwohl er einen gültigen Fahrschein vorgezeigt habe. Zudem möchte der Dillinger wissen, was den Kontrolleur berechtigt habe, körperliche Gewalt anzuwenden. Und warum er es zugelassen habe, dass andere Fahrgäste dies getan hätten.

Die Agilis bestätigt, dass es am 30. Mai gegen 23 Uhr auf Höhe des Haltepunktes Dillingen zu einem Vorfall gekommen ist. „Der Hergang entspricht nach unserem derzeitigen Kenntnisstand dem Polizeibericht vom 31.05.2019“, teilt Pressesprecherin Katharina Ziegler mit. Der Kontrolleur arbeite bei einem von Agilis beauftragten Sicherheitsdienst, den das Unternehmen zur Erhöhung der Sicherheit der Fahrgäste und der eigenen Mitarbeiter auf bestimmten Strecken einsetze. Der Sicherheitsdienst sei befugt und dafür geschult, auch Fahrscheinkontrollen durchzuführen. „Der Mitarbeiter wurde befragt, seine Aussagen decken sich mit dem Polizeibericht“, betont die Agilis. Selbstverständlich würden die vorliegenden Punkte aus der Schilderung des Fahrgastes intensiv geprüft, teilt die Pressesprecherin mit.

Die Sprecherin der Polizeiinspektion Dillingen, Katharina von Rönn, informiert, dass die Bundespolizei die Ermittlungen übernommen habe. Der Zugbegleiter habe Anzeige erstattet, die Polizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung. Sechs Zeugen hätten den Vorfall bestätigt. Eine Videoaufzeichnung sei gesichert worden. Rechtsanwalt Georg Zengerle hat die Verteidigung des 23-Jährigen übernommen. Er werde prüfen, ob er im Namen seines Mandanten Strafanzeige gegen den Kontrolleur wegen Freiheitsberaubung und gegen die anderen beteiligten Männer wegen gefährlicher Körperverletzung erstatte.

