Was sich "Mister Gundelfingen" Walter Hieber zum Geburtstag wünscht

Walter Hieber feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Er hat die Gärtnerstadt in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Für die Zukunft hat der Jubilar einen großen Wunsch.

Von Andreas Schopf

Streng genommen stammt Walter Hieber ja aus Lauingen. Im dortigen Krankenhaus ist er am Dienstag vor 70 Jahren zur Welt gekommen. „Ich war aber nur zur Geburt in Lauingen“, sagt Hieber und lacht. Für ihn gibt es nur eine Stadt, in der er zu Hause ist – Gundelfingen. Dort ist Hieber groß geworden, dort steckt sein Herz. Kaum eine Veranstaltung in der Gärtnerstadt kommt ohne Hiebers Mitwirken aus. Nur am Dienstagabend weiß er nicht so recht, was ihn erwartet. „Ich lasse mich überraschen“, sagt Hieber, der am Dienstag seinen 70. Geburtstag feiert und zahlreiche Freunde, Verwandte und Bekannte auf die Bleiche einlädt.

Walter Hieber hat Gundelfingen geprägt

Der Jubilar hat Gundelfingen in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. 30 Jahre lang saß Hieber für die CSU im Stadtrat und arbeitete als Kulturreferent. 42 Jahre war er Mesner in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Seine Leidenschaft war und ist das Organisieren von Festen. Dabei lässt sich der Vorsitzende des Historischen Bürgervereins auch von der einen oder anderen Hürde nicht abschrecken. Sein Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht.“ Er brachte diverse Veranstaltungen in Gundelfingen auf den Weg, etwa den Ostereiermarkt oder die Venezianische Nacht, die am kommenden Wochenende ansteht. Der gut gefüllte Festkalender hat der Stadt einen gewissen Ruf eingebracht. „Die Feste in Gundelfingen sind über die Grenzen der Region hinaus bekannt“, sagt Hieber mit Stolz.

Zu seinem Geburtstag blickt er zurück. Auf die Zeit in der Volksschule Gundelfingen. Seine Lehre als Einzelhandelskaufmann und die Ausbildung an der Lebensmittelfachschule in Neuwied bei Koblenz. Gearbeitet hat Hieber im Einzelhandel in Offingen, Sontheim und Giengen. Dort lernte er seine Frau Monika kennen. Beide heirateten und brachten die drei Söhne Sebastian, Johannes und Simon zur Welt. Vor drei Jahren ist seine Frau Monika gestorben. „Das war ein ziemlicher Einschnitt“, sagt Hieber nachdenklich. Er betont, wie dankbar er seiner Frau ist, die jahrzehntelang an seiner Seite stand und ihm den Rücken freihielt. Auch anderen möchte er danken. Weggefährten, die ihn begleitet und unterstützt haben, aber auch denen, die sein Wirken kritisch hinterfragt haben. „Das hat mich weitergebracht“, sagt Hieber, der unter anderem mit der Bürgermedaille der Stadt Gundelfingen und der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet wurde (lesen Sie hier mehr zu seiner Auszeichnung).

Auf der Bleicheinsel ist er jeden Tag

Der gläubige Christ ist dankbar dafür, dass er gesundheitlich von Rückschlägen verschont blieb. Abgesehen von einer Blinddarm-Operation in der Schulzeit seien ihm Aufenthalte im Krankenhaus erspart geblieben. Und wie geht es ihm jetzt? „Früher, als Kind, dachte ich: Mit 70 ist man ein alter Mann“, sagt Hieber. Doch er fühle sich fit und munter – und will weiterhin sein Herzblut in das Gundelfinger Stadtgeschehen einbringen. Denn Heimat, Kultur und Brauchtum sei ihm wichtig. Und zu Hause rumsitzen und den Ruhestand nichtstuend verbringen? Nicht das Ding des quirligen 70-Jährigen, der laut eigener Aussage zwar handwerklich unbegabt ist, dafür aber die „Managerkrankheit“ in sich trägt. Neben der Organisation von Festen oder des Faschingsumzuges zieht er etwa als Sternsinger von Haus zu Haus, kümmert sich um das Wohlbefinden der Gundelfinger Störche und ist Hausmeister auf der Bleicheinsel. Dort, in die Walkmühle, ist er 1994 eingezogen. Mittlerweile ist er zu seiner neuen Partnerin gezogen. Auf die Bleicheinsel, seinem Lieblingsort in der Gärtnerstadt, kommt er nach wie vor jeden Tag, sagt Hieber.

Ganz langsam kommen aber auch bei ihm erste Gedanken daran, sich ein wenig zurückzuziehen, berichtet er. „Das ist aber sehr schwierig, wenn man einmal in diesem Fahrwasser drin ist und Spaß daran hat.“ Er nimmt sich mittlerweile mehr Zeit für Wandern, Radfahren oder auch mal Wellness. Einen großen Wunsch, eine Vision, hat Hieber noch: Eine „Brenztalgartenschau“, die die Gärtnerstadt Gundelfingen gemeinsam etwa mit Giengen oder Herbrechtingen ausrichten könnte.

