Was steht Trecker-Babe Alina heute bevor?

Alina Zacher aus Lauingen ist in der Kabel1-Sendung „Trecker-Babes“ zu sehen. Die junge Frau packt bei einem Bauernhof in Sontheim mit an.

Die nächste Folge der Trecker-Babes wird am Sonntagabend, 3. November, 20.15 Uhr auf Kabel 1 ausgestrahlt. Mit dabei: Alina Zacher aus Lauingen, die in ihrer Freizeit so gern auf einem Schlepper sitzt

Von Cordula Homann

"In der Arbeit liegt sie drunter, in der Freizeit sitzt sie drauf", so stellt der Sender Kabel 1 die junge Lauingerin Alina Zacher vor. In der aktuellen Staffel der Trecker-Babes wird sie neben ein paar anderen jungen Frauen vorgestellt, die alle das gleiche Hobby haben: Sie lieben große Maschinen.

Der "Wirbelwind" aus Lauingen

Alina Zacher hat aus dieser Begeisterung auch ihren Beruf gemacht: Sie ist Industriemechanikerin. Und in ihrer Freizeit hilft sie einem Bekannten auf dessen Hof in Sondheim. "Trecker Babes": Eine Lauingerin fährt Traktor im Fernsehen

Auch in den sozialen Medien ist das Trecker-Babe bekannt

Bei den Trecker-Babes wird die 22-Jährige als "Wirbelwind" bezeichnet (neben Resi, der Romantikerin, oder Theresa, der Durchstarterin und Margret, der Adrenalinjägerin und Ackerqueen Cynthia).

In der ersten Folge, die am vergangenen Sonntag ausgestrahlt wurde, war Alina zwischen Gülle und Gerste im Einsatz(Trecker-Babe Alina aus Lauingen zwischen Gerste und Gülle ).

Alina Zacher, Hobby-Bäuerin aus Lauingen, in der TV-Show "Trecker Babes" auf Kabel 1 zu sehen Bild: Andreas Schopf

Die junge Frau ist auch in den sozialen Medien unterwegs und wirbt dort für ein positives Image für die Landwirtschaft. Außerdem will sie zeigen, dass auch Frauen wuchte Maschinen beherrschen.

Was wohl in der neuen Folge am Sonntagabend alles passiert?

