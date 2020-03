vor 55 Min.

Was tun, wenn die Kinder unbedingt ein Tier wollen?

Eine Dillinger Beraterin gibt Eltern Tipps, wie sie mit diesem Wunsch ihrer Schützlinge umgehen können

„Ich hätte so gerne einen Hund!“ Spätestens im Kindergartenalter kommen viele Kinder mit diesem Wunsch und können dabei sehr ausdauernd und zielstrebig ihre Eltern bearbeiten, bis diese vielleicht vorschnell nachgeben. Gerade in den Wochen nach Weihnachten und Ostern landen besonders viele Vierbeiner in deutschen Tierheimen. Denn ein Tier ist zwar schnell angeschafft, genauso schnell fühlen sich aber auch viele der neuen Haustierbesitzer mit der Pflege überfordert.

Entscheidung muss gut überdacht sein

Wie sollen Eltern also auf den Wunsch ihrer Kinder nach einem Haustier reagieren? Und was hilft dabei, die richtige Entscheidung zu treffen? Antje Werner von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen rät Eltern: „Die Entscheidung für ein Haustier muss sehr gut überdacht werden, weil sie die ganze Familie betrifft.“ Auf jeden Fall sollten Eltern aber auf solch einen dringenden Wunsch reagieren und ihre eigene Haltung dazu mit den Kindern besprechen können. „In erster Linie müssen sich die Eltern dieser Aufgabe gewachsen fühlen und dann überlegen, welchen Teil der Aufgaben sie ihrem Kind übertragen können“, sagt Erziehungsberaterin Werner in einer Pressemitteilung. Den Eltern sollte bewusst sein, dass auch an ihnen Arbeit mit einem Haustier hängen bleibt. Je jünger das Kind ist, desto mehr Verantwortung tragen sie für das Tier. Durchaus sinnvoll ist an einem Haustier, so die KJF-Erziehungsberaterin, „wenn Kinder im Umgang mit dem Haustier lernen, wie sorge ich für ein Tier, wie kann ich Verantwortung übernehmen, wie kann ich schauen, was das Tier braucht?“. Um diese Aspekte begreifen zu können, „sollte das Kind fünf oder sechs Jahre alt sein, und es braucht dazu immer die Begleitung der Eltern.“

Welches Tier zur Familie passt, muss ebenfalls gut überlegt sein. „Da sollte man als Eltern kritisch sein. Ein Tier, das sehr viel umsorgt werden muss, und auch eine Schulung braucht – wie etwa ein Hund – ist eher etwas für ältere Kinder. Eine Katze ist ein Tier, das relativ wenig ständige Fürsorge braucht, das ist auch schon für kleinere Kinder okay.“

Dem örtlichen Tierheim einen Besuch abstatten

Die gerade zur Osterzeit beliebten Zwergkaninchen fühlen sich zum Beispiel am wohlsten in einer Gruppe ihrer Artgenossen und brauchen viel Platz zum Springen und Höhlenbauen. Und auch Meerschweinchen sind Herdentiere, ein Tier allein zu halten, ist alles andere als artgerecht. Es erfordert im Vorfeld also durchaus Zeit, sich Gedanken zu machen, welches Tier wirklich in die Familie passt. Eltern können sich zum Beispiel über das Internet informieren oder zusammen mit ihrem Kind dem örtlichen Tierheim einen Besuch abstatten und sich dort beraten lassen. Dann steht dem neuen Familienzuwachs eventuell nichts mehr im Weg.

Die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen steht allen Familien, Eltern, Kindern, Jugendlichen und Erziehungspersonen offen, die Rat und Unterstützung bei der Kindererziehung und Familienthemen suchen. Kontakt: St. Ulrichsplatz 3, Dillingen , Telefon 09071/770390, www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. (pm)

