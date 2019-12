17.12.2019

Was war Ihr schönster Moment?

Wir sammeln die Erlebnisseunserer Leser

Na, sitzen Sie vielleicht gerade an einem Fotokalender als Weihnachtsgeschenk für die Eltern und sehen sich die Bilder des vergangenen Jahres an? Was war der schönste Moment? Welches Bild kommt auf die Titelseite? Woran erinnern Sie sich gerne zurück?

Das wollen wir wissen. Denn nach Weihnachten blicken wir gemeinsam auf die schönsten Momente unserer Leser zurück – wenn Sie uns daran teilhaben lassen. Auch die Redakteure von Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung werden einen besonders eindrucksvollen Moment mit Ihnen, unseren Lesern, teilen. Wir suchen nicht nur die besonders aufregenden Momente; es können auch gerade die kleinen, stillen Augenblicke sein, die sich besonders einprägen. Eine nette Begebenheit, eine spontane Hilfe, eine Geste... die Liste ist lang. Kurz gesagt: Wir suchen Ihren Moment 2019. Wie schon in den Jahren zuvor geht es dabei um besondere Geschichten und Erlebnisse unserer Leser. Daran möchten wir in der Zeit zwischen den Jahren, also nach Weihnachten und vor Heilig-Drei-König, erinnern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe: Schicken Sie uns Ihren Moment 2019 per E-Mail an

redaktion@donau-zeitung.de oder an

redaktion@wertinger-zeitung.de

Per Post an

Donau-Zeitung

Redaktion

Große Allee 47

89407 Dillingen

oder an die

Wertinger Zeitung

Redaktion

Marktplatz 6

86637 Wertingen

Bitte denken Sie unbedingt daran, uns dabei Ihre Adresse und Telefonnummer mitzuteilen. Fotos schicken Sie uns bitte mit mindestens 500 KB, sonst werden sie für den Druck zu klein. Am besten hängen Sie sie als jpg-Datei an Ihre Mail an. Ihre Beiträge und Fotos werden wir in unserer Zeitung und online nach Weihnachten veröffentlichen. Bitte schreiben Sie dazu, wer auf den Fotos zu sehen ist und wo die Bilder gemacht worden sind. Sie können uns Texte schicken oder Stichpunkte – wir melden uns dann bei Ihnen. In Anzeigen werden wir auch weiterhin an unsere Aktion erinnern.

Denn: Wir hoffen auf viele schöne Momente 2019. Einsendeschluss ist an Weihnachten. (corh)

