Was, wenn es keine Ehrenamtlichen mehr gäbe?

Ein Gedankenexperiment zum Tag des Ehrenamtes: Ohne Menschen, die sich freiwillig einsetzen, geht nichts mehr.

Gäbe es im Landkreis Dillingen plötzlich keine Ehrenamtlichen mehr, stände vielen Kindern morgen eine große Enttäuschung bevor. Der Nikolaus ist fast immer ein Ehrenamtlicher. Wenn Eltern dem Mann mit Bart einen Schein zustecken, fließt der meist in die Arbeit von Vereinen oder wird gespendet. Ohne Ehrenamt kommt kein Nikolaus zu den Familien, in die Schulen, in die Kindergärten.

Natürlich hätte das Fehlen der Ehrenamtlichen über den Nikolaustag hinaus gravierende Auswirkungen. Es würde langweiliger werden in der Region. Die Sportvereine könnten ohne Ehrenamt nicht trainieren, ob Fußballer, Tänzer, aber auch die Faschingsvereine. Das Vereinsleben würde zusammenbrechen, es gäbe keine Adventsfeiern, keine Weihnachtskonzerte der Gesangvereine, keine Aktionen wie etwa die Lauinger Adventstürchen (hier mehr dazu). Das Freizeitangebot wäre extrem eingeschränkt. Auch die vielen Auftritte von Musikern, Kabarettisten und anderen Künstlern würde es nicht mehr in dieser Zahl geben. Das gilt nicht nur für Kleinkünstler und die Laientheater, sondern auch für Auftritte überregional bekannter Künstler – der österreichische Kabarettist Josef Hader etwa kam im Oktober nur durch die Kulturinitiative Höchstädt, einen Verein, in die Nordschwabenhalle (hier der Bericht dazu).

Gedankenspiel: Was wäre ohne das Ehrenamt?

Besonders hart treffen würde es diejenigen, die auf Hilfe angewiesen sind. So müsste etwa die Tafel mit dem Verschwinden des Ehrenamtes ihren Betrieb einstellen. Auch Selbsthilfegruppen haben oft Ehrenamtliche ins Leben gerufen.

Sogar die Verwaltungen der Kommunen wären betroffen. Stadt- und Gemeinderatsmitglieder sind in ein Ehrenamt gewählt. Zwar gibt es Sitzungsgelder, diese sind aber eine Aufwandsentschädigung, kein Gehalt, und liegen meist deutlich unter dem Mindestlohn.

Ablenken könnte man sich ja durch einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Doch auch da wäre das Angebot plötzlich eingeschränkt. In viele Buden schenken Ehrenamtliche aus, sammeln Geld für ihren Verein oder einen guten Zweck. Wenn es den Markt ohne Freiwillige überhaupt noch gäbe. Denn in der Organisation steckt unverzichtbares Ehrenamt. Um ein Beispiel zu nennen: Der traditionell erste Adventsmarkt des Jahres im Kloster Maria Medingen wird vom Förderverein Kindergarten St. Clara organisiert (hier der Bericht dazu). Andernorts stecken die Wirtschaftsinitiativen viel Herzblut in die Vorbereitung, auch das sind Vereine, die Ehrenamtlichen engagieren sich dafür neben ihrer eigentlichen Arbeit.

Das Ehrenamt ist dermaßen vielfältig, dass ein Text wie dieser niemals alle Bereiche aufzählen könnte, in denen sich Menschen in der Region engagieren. Schon die Definition von ehrenamtlicher Arbeit ist schwierig – schließlich ist der Organisationsgrad höchst unterschiedlich. Wer einmal pro Woche unbürokratisch Deutschunterricht für Flüchtlinge anbietet, leistet zweifellos ehrenamtliche Arbeit – wird aber in keinen Büchern geführt. Schätzungen, wie viele Menschen sich nun derart engagieren, schwanken daher, je nach Definition. Die Bundesregierung veröffentlicht alle fünf Jahre einen Freiwilligensurvey, der jegliche Freiwilligenarbeit erfasst. Demnach waren 2014 in Bayern 47,3 Prozent der Menschen ehrenamtlich aktiv, Tendenz steigend. Generell ist das Engagement im ländlichen Raum höher als in Großstädten. 18 Prozent der Ehrenamtlichen investieren sechs und mehr Stunden pro Woche in ihre freiwillige Arbeit.

An den Wert des Engagements denken

Ein Bereich der Ehrenamtsarbeit, der um Weihnachten besondere Bedeutung hat, ist das Engagement in der Kirche. Zurück zum Gedankenexperiment eines Landkreises ohne Ehrenamtliche: Im Weihnachtsgottesdienst gäbe es keine Ministranten, kein Chor würde die Messe untermalen, und wo es keinen hauptamtlichen Organisten gibt, würde die Orgel schweigen. Das Krippenspiel würde ausfallen. Wie essenziell die ehrenamtliche Arbeit ist, wird spätestens offensichtlich, wenn an Heiligenabend der Weihnachtsbaum umfällt und die Kerzen den Vorhang in Brand stecken. Die Feuerwehren heißen nicht ohne Grund „Freiwillig“.

Der 5. Dezember ist der Tag der Ehrenamtlichen. Das ist eine Gelegenheit, an den Wert des Engagements zu denken. Und um dem Nikolaus und allen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, zu danken.

