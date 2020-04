vor 18 Min.

Was wir beim Vermissen von Dietrich Bonhoeffer lernen können

Das christliche Wort: Elisabeth Thérèse Winter leidet auch unter der Leere in Corona-Zeiten. Doch sie hat entdeckt, wie man damit umgehen kann und andere Gefühle wachsen.

Liebe Leserinnen und Leser!

An diesem Osterfest konnte man immer wieder hören, dass Menschen Vertrautes und lieb Gewonnenes vermissen: den Besuch der Familie, den konkreten Kontakt mit Freunden, herzliche Umarmungen, vielleicht eine Reise, aber auch die festlichen Gottesdienste, das feierliche Orgelspiel, die Kommunion, die Gemeinschaft und vieles mehr. Dank der digitalen Medien lässt sich manches abmildern, und doch macht sich das wachsende Gefühl breit, dass etwas fehlt.

Das Wort „Vermissen“ begleitet mich in diesen Ostertagen. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten müssen wir im Alltäglichen vermehrt spüren, dass so vieles fehlt. Da ist ein Mangel, eine Leere, die wir so normalerweise nicht kennen. Das schmerzt, das macht bisweilen wütend, manchmal auch depressiv.

Im Vermissen wird mir bewusst: ich genüge mir letztlich nicht selbst, ich bin angewiesen auf den Austausch und die Lebendigkeit der anderen. Vermissen, sich sehnen, kann wehtun, die Leere macht Angst.

An vielen Orten wird Dietrich Bonhoeffer gedacht. Dieses Bild stammt aus Memmingen. Bild: Schindele

Bei tieferem Nachdenken und Nachspüren entdecke ich darin zugleich eine eigentümliche Kraft, wenn ich mich dieser Erfahrung ehrlich stelle. Ich erinnere mich an Briefzeilen von Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis. Auch wenn er vor 75 Jahren während der Nazi-Herrschaft ganz andere dramatische Zeiten durchlebt und durchlitten hat, sind seine Gedanken auch heute beeindruckend und hilfreich. Er schreibt an seine Familie: „Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann, und man soll das auch gar nicht versuchen; man muss es einfach aushalten und durchhalten; das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost; denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden.“

Bei diesem Gedanken bleibe ich hängen. Die Lücke aushalten! Das Vermissen als eine Form der Verbindung. Weder irgendein schneller Ersatz, eine noch so schöne Ablenkung, noch der Glaube an einen Lückenbüßergott, so der in Haft sitzende Pastor, füllt diese Lücke aus. Gott ersetzt nicht, er hilft die Lücke tragen. Weiter formuliert Bonhoeffer: „Trennungszeiten sind für das Zusammenleben nicht verloren und unfruchtbar, sie brauchen es jedenfalls nicht zu sein, sondern es kann sich in ihnen – allen Problemen zum Trotz – eine ganz merkwürdige starke Gemeinschaft bilden.“ Vermissen und sich Sehnen müssen also nicht nur etwas Defizitäres bleiben, sie können eine schöpferische Kraft entfalten, das eigene Leben tiefer anzulegen.

So wie jetzt immer wieder Menschen erzählen, dass in ihnen die Gefühle der Verbundenheit und Dankbarkeit im Mangel eher wachsen als verloren gehen. Im Nichthaben leuchtet der Gegenstand meiner Sehnsucht manchmal deutlicher auf als in der Erfahrung sichtbarer Nähe.

Ostern – das Fest des Vermissens? Jesus fehlt! Maria Magdalena, Petrus, Johannes, die Emmausjünger, Thomas – sie alle halten die Lücke aus, voll Trauer, Niedergeschlagenheit und Unverständnis. Sie lenken sich nicht einfach ab. Sie suchen nicht den schnellen, unkomplizierten Ersatz. Was ihnen geschenkt wird, haben sie nicht selbst gemacht. Es ist die ausgehaltene Sehnsucht, die sie öffnet für die überraschende Begegnung mit dem Auferstandenen.

Ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne österlich offene Menschen sind, die sich immer wieder beschenken lassen.

Elisabeth Thérèse Winter, theologische Referentin von Regens Wagner Dillingen