Was wir von den Dillinger Jesuiten lernen können

Alfred Hirsch, Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, über Reizüberflutung und einen dringenden und heilsamen Klimawandel für Kirche und Erde.

Liebe Leserinnen und Leser,

als die Jesuiten in Dillingen wirkten, hatten sie dort eine Sternwarte. Ganz im Sinne ihres Gründers St. Ignatius. Jesuiten, die zugleich Astronomen sind, beeindrucken mich: Wissenschaftler und Christusverehrer in einem. In Exerzitien bei einem Jesuiten dämmerte mir, warum das passt. Entscheidend ist nicht das „Vielwissen“, sondern etwas anderes. Es blitzte bei Astronauten auf, die unsere Erde vom All aus sahen.

Die Erde als Juwel endloser Schönheit

Sie beschrieben die Erde als ein leuchtendes, blau-weißes Juwel mit endloser Schönheit. Tiefe Harmonie und Verbundenheit mit allem im All berührte sie. Die Astronauten sprachen auch von einer zarten, zerbrechlichen Erde, die wir schützen müssen. Sie hatten in dem Moment einen kontemplativen Blick, der sie so sprechen ließ. Ignatius hatte diesen Blick. Sein achtsames Schauen in die Sterne führte dahin. Wie kommen wir zu diesem Sehen?

Der Blick in die Sterne und ins Innerste

Nicht durch Gedanken, sondern durch einen aufmerksamen Blick in den Kosmos. Dazu gehören die Sterne, ebenso mein Innerstes. Einfach alles.

Geh in die Natur und denke an nichts - eine harte Nuss

Damit gebe ich einer größeren „Präsenz“ überhaupt die Chance, sich zu zeigen. Das ist Kontemplation. Der Jesuit schickte mich bei den Exerzitien einen Tag in die Natur, um dort das Wahrnehmen zu lernen. Ohne dabei zu denken.

Das war eine harte Nuss. Aber eine entscheidende Wende vom Denken zum Wahrnehmen. Mit Folgen: Die Natur wird zum natürlichsten Weg in die Gegenwart Gottes, wenn wir sie achtsam wahrnehmen.

Alfred Hirsch

Klimawandel

Ein heilsamer "Klimawandel" für Kirche und Erde

Ein dringender und heilsamer „ Klimawandel“ für Kirche und Erde, um die es bei der Amazonassynode geht. Kontemplatives Sehen weitet unseren Horizont für die Kraft Gottes und macht die göttliche Würde unserer Erde sichtbar.

Wir brauchen das Friedensklima

Je mehr Kriege, Unfrieden in Familien, Umwelt- und Kirchenkrisen, Reizüberflutung, Hektik, umso mehr brauchen wir das Friedensklima, das aus dem kontemplativen Sehen her weht. Es ist weniger der Wille, der von Grund auf verändert. Es ist der achtsame Blick, der uns an der Wurzel packt und zum Handeln treibt. Er sieht tiefer als Verstandeswissen. Im anderen, in der Natur, sieht er die göttliche Würde.

Ein Zitat von Simone Weil

Aus diesem Blick entspringt auch die weltweit größte Solidaritätsaktion der katholischen Kirche an diesem Weltmissionssonntag. Möge daher in Bildungseinrichtungen mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, in politischen Institutionen, Kirchen, die Schulung zu einem Klima der Achtsamkeit ganz oben stehen. Treffend sagt es Simone Weil: „Der aufmerksame Blick wird die Welt retten“.

Ihr Alfred Hirsch, Gemeindereferent, Pfarreiengemeinschaft Dillingen

