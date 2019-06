Was wird aus dem Gundelfinger Rosenschloss?

Plus Schloss Schlachtegg in Gundelfingen wird verkauft. Und fleißig beworben. Der Makler nennt die Alleinstellungsmerkmale des Schlosses.

Der Hof war voller Leben, vor dem Tor standen die Menschen an und Parkplätze gab es weit und breit auch nicht mehr. Alle wollten ins Gundelfinger Rosenschloss. Dort fand vor wenigen Tagen der große Kunsthandwerkermarkt statt. Doch vielleicht hatte der ein oder andere Besucher eine viel größere Investition im Sinn? Schließlich steht Schloss Schlachtegg zum Verkauf. Und beim Kunsthandwerkermarkt konnte man sich zumindest in den Räumen im ersten und zweiten Stock des Haupthauses, im Hof und in den Räumen gegenüber umschauen.

Gut, ein paar Kartons stehen da oben herum, aber dafür sind schon viele andere Vorarbeiten erledigt. Bild: Cordula Homann

„Das Schloss ist dank der Sanierung in einem hervorragenden Zustand“, sagt Roland Meusel, Immobilienmakler. Seit 1992 war dort das süddeutsche Bildungszentrum für Floristen untergebracht. Rund fünf Millionen Euro investierte der Verband in die Sanierung des Schlosses. Doch nachdem im vergangenen Jahr die Teilnehmerzahlen an Fortbildungen für Floristen komplett eingebrochen sind, verkauft der Verband das Schloss.

Da sind noch zwei Stockwerke - völlig leer

Was allerdings die wenigsten Besucher des Kunsthandwerkermarktes wissen: Es gibt viel mehr Räume, viel mehr Platz, als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Barbara Storb öffnet eine Tür zwischen den Gästezimmern. Eine breite Holztreppe führt nach oben. Die zierliche Geschäftsführerin des bayerischen Landesverbands im Fachverband deutscher Floristen (FDF) breitet die Arme aus: „Hier kann man noch so viel machen.“

Tatsächlich. Hoch über dem Hof sind in L-Form zwei große, leere Flächen, und darüber ist noch ein weiteres freies Stockwerk. Insgesamt seien das mehrere 100 Quadratmeter, sagt Storb. Ein Fenster nach unten gibt es auch, davor hängt ein Seil. Sie zieht daran – und eine Glocke bimmelt. Doch unten im belebten Hof nimmt davon niemand Notiz. „In diesen Räumen könnte sich ein möglicher Investor immer noch selbst verwirklichen“, schwärmt Storb. Doch noch ist völlig offen, wer das werden wird und welche Auswirkungen das auf das Rosenschloss haben wird.

Fest stünde nur: Die Floristen werden das Schloss verlassen. Wie berichtet, wird das Angebot für Aus- und Weiterbildungen für Floristen nicht mehr angenommen.

35 Zimmer, 300 Quadratmeter Wohnfläche

Ayurveda-Kurse, Hochzeiten und andere Veranstaltungen werden dagegen so lange verfügbar sein oder können so lange gebucht werden, bis die weitere Nutzung des Gebäudes feststeht. Und vielleicht kann danach das Mietverhältnis aufrechterhalten bleiben. Auch die Veranstalter des Hobbykünstlermarktes würden sich sehr darüber freuen, wenn sie weiterhin an Pfingsten auf das Gelände dürfen, haben aber schon eine Alternative gefunden.

Dieses Stockwerk des Gundelfinger Rosenschloss dient aktuell nur als Abstellkammer. Wer auch immer Schloss Schlachtegg kauft, könnte sich dort noch verwirklichen. Und es gibt noch viel mehr Platz. Bild: Cordula Homann

Dagegen sind Meusel und sein Team von der Firma Im7 Immobilienbüro in Gräfelfing noch auf der Suche. Für 2,9 Millionen Euro wird Schloss Schlachtegg mit seinen 35 Zimmern und 300 Quadratmeter Wohnfläche im Internet angeboten. Das Grundstück ist insgesamt 3880 Quadratmeter groß.

Vielleicht bleiben die Mietverhältnisse erhalten

„Das Objekt hat zwei Alleinstellungsmerkmale“, erklärt der Makler: „Die Flexibilität und der hervorragende Zustand durch die Sanierung.“ Seine Firma sei Kooperationen mit anderen Maklerunternehmen eingegangen, um das Objekt zu vermarkten. Es könne von privat erworben, als Firmensitz, Gastronomieobjekt, Bildungszentrum oder noch etwas anderes genutzt werden. Deutschlandweit würden noch Anzeigen geschaltet, um potenzielle Kunden anzulocken.

Auch die geweihte Kapelle, in der Hochzeiten stattfinden können, sei ein Plus des Schlosses. Und vielleicht könnte sogar die Gegend davon profitieren, wenn weiterhin öffentliche Veranstaltungen auf dem Gelände stattfinden können. „Das werden wir alles besprechen, wenn es so weit ist. Vielleicht begeistert sich dafür eine Investorengruppe, die bestehende Mietverhältnisse aufrechterhalten will“, sagt Meusel.

