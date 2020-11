vor 22 Min.

Was wird aus der ATU-Filiale in Lauingen?

Plus Das Geschäft des Autoteilehändlers ATU in Lauingen hat vor Kurzem geschlossen. Ersatz soll es nicht geben. Was dahintersteckt.

Von Jonathan Mayer

Von außen sieht alles aus wie immer, doch drinnen ist schon seit einigen Wochen nichts mehr los: Die Filiale von Auto-Teile-Unger (ATU) im Gewerbegebiet im Osten von Lauingen bleibt geschlossen – und zwar für immer. Das bestätigt ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion.

Eine Wiedereröffnung der Filiale, in der Kunden bereits seit Ende September nicht mehr wie gewohnt Reifen und Zubehör für ihre Autos erhalten, sei nicht geplant. Als Grund für diesen Schritt gibt der Sprecher des Konzerns mit bundesweit mehr als 530 Niederlassungen interne Optimierungen an: „ATU überprüft kontinuierlich Strukturen, Filialkonzepte und Leistungen für die Kunden und passt sie an neue Gegebenheiten an, um das Unternehmen zukunftssicher und wetterfest aufzustellen. Dazu gehört, dass Filialen geschlossen werden, die nicht profitabel arbeiten oder keine nachhaltige Zukunftsperspektive haben.“ Zugleich investiere das Unternehmen derzeit aber etwa in zwei Filialen in München.

Was passiert mit den ehemaligen Geschäftsräumen von ATU in Lauingen?

Den insgesamt sieben Mitarbeitern der Lauinger Niederlassung habe man soweit möglich angeboten, an anderen Standorten weiterzuarbeiten, um betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden, heißt es.

Eine neue Filiale in Lauingen oder im Umkreis ist dem Pressesprecher zufolge nicht geplant. Die nächste Niederlassung von ATU befindet sich demnach in Donauwörth.

Damit muss Lauingen mit einem Leerstand mehr zurechtkommen. Was mit den ehemaligen Geschäftsräumen passiert, konnte der Sprecher auf Nachfrage noch nicht sagen. Bei dem Gebäude handele es sich um ein Mietobjekt.

