Was wird nun aus den Martinsgänsen in der Region?

Plus Der 11.11. ist nicht nur offizieller Start in die Faschingssaison, es ist auch Martinstag. Eine beliebte Tradition ist das Gänse-Essen. Auch im Landkreis Dillingen. Aber auch im Corona-Jahr?

Von Marion Bug-Kluger

Die Martinsgans – fällt die Tradition heuer aus? Oder findet sie einfach nur nicht statt, da selbige sowieso nur in der Gastronomie ein Thema wäre?

Traditionell steht um den Sankt-Martins-Tag herum die gleichnamige Martinsgans auf der Speisekarte. Doch wie sieht es heuer aus, in Zeiten, in denen Restaurants und Gaststätten geschlossen haben? Ging der Absatz zurück? Und wurden die Gänse dann vermehrt für die private Zubereitung gekauft oder dürfen einfach ein Jahr länger leben?

Leben die Tiere länger?

Anita Röger vom gleichnamigen Hofladen in Dillingen hat von Haus aus sowieso nur Direktkunden und keine Gastronomen, die bei ihr ordern. Außerdem, so sagt sie: „Bei uns im Dillinger Raum steht die Gans eher an Weihnachten auf dem Speiseplan. Die Tradition der Martinsgans wird weniger gelebt.“ Wer jedoch kurzfristig selbige bei sich einführen will, wird bei ihr fündig. „Bestellungen für Enten und Gänse, die an Weihnachten auf den Tisch kommen, gehen frühestens nach dem Nikolaustag, ab dem 7. Dezember, ein, dann sind alle in Weihnachtsstimmung und denken an das Festmahl.“

Enten und Gänse aus Geratshofen

Angelika Kotter in Geratshofen bietet dieses Jahr keine Enten und Gänse zum Kauf an, denn bereits vor der Coronakrise hat sie ihr Gewerbe abgemeldet. Die Auflagen für einen Verkaufsbetrieb waren einfach zu hoch und „wären sicher noch mehr geworden, daher traf ich diese Entscheidung.“ Weiterhin gibt es aber Eier und Kartoffeln ab Hof bei ihr zu erwerben.

Und was sagt Anita Steidle vom Hofladen in Zöschlingsweiler zur Tradition der Gans zu St. Martin? „Wir haben unseren Laden erst im Juli eröffnet, dieses Jahr sind es noch zugekaufte Enten und Gänse, ab 2021 werden wir eigene im Angebot haben. Bis dato wurden auch nur Enten gekauft. Doch für kommendes Wochenende wurden tatsächlich Gänse bestellt, womöglich wird die eine oder andere Gans zu Sankt Martin zubereitet.“

