vor 35 Min.

Was wollen Sie von den beiden Dillinger OB-Kandidaten alles wissen?

Die Donau-Zeitung veranstaltet auf der Landkreis-Ausstellung WIR eine Podiumsdiskussion mit den beiden Dillinger Oberbürgermeister-Kandidaten. Und es gibt noch eine weitere Aktion unserer Zeitung.

Es sind nur noch knapp vier Wochen bis zur Kommunalwahl. Lange hatte es in Dillingen so ausgesehen, dass Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) am 15. März alleine ins Rennen gehen würde. Doch dann hat der Rathauschef, der seit 2008 im Amt ist, mit Tobias Rief doch noch überraschend einen Gegenkandidaten bekommen.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende hatte zwar im September noch erklärt, dass es sinnlos sei, einen Bewerber ins Rennen zu schicken, „der dann untergeht“.

Tobias Rief

Doch dann ging der 37-Jährige in sich und kam zu dem Entschluss, doch anzutreten. Er wolle den Wählern in Dillingen „eine Alternative bieten“.

Kunz wiederum betont, er wolle in seiner dritten Wahlperiode die „erfolgreiche Entwicklung Dillingens weiter vorantreiben“. Dillingen, so der 47-Jährige, sei der Ort, wo er sich so wohl wie nirgendwo anders fühle. Er werde weiter auf die Karte Familienfreundlichkeit setzen.

Die Donau-Zeitung fühlt den Kandidaten auf den Zahn

Die Donau-Zeitung wird den beiden Kandidaten auf den Zahn fühlen. Und das wollen wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, bei einer Podiumsdiskussion auf der Landkreis-Ausstellung WIR 2020 im Dillinger Donaupark tun. Dort stellen sich Kunz und Rief am Samstag, 7. März, von 14 bis 15.30 Uhr einem Kandidatencheck.

Frank Kunz

Redaktionsleiter Berthold Veh und Redakteurin Simone Bronnhuber werden den beiden Bewerbern auf der Bühne im Zelt des Bayerischen Bauernverbands Fragen stellen.

Und falls der Zulauf zu groß und das Zelt überfüllt sein sollte, braucht sich niemand zu grämen: Die Podiumsdiskussion wird live auf unserem Online-Auftritt donau-zeitung.de zu verfolgen sein. Natürlich werden Themen wie eine Fußgängerzone in Dillingen, der öffentliche Nahverkehr, die Parksituation in der Stadt, das Wohnungsangebot, die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten eine Rolle spielen.

So machen Sie mit

Wir werden den beiden Kandidaten aber auch Fragen stellen, die Sie, liebe Leser und Leserinnen, auf dem Herzen haben. Schicken Sie uns dazu einfach eine Mail an die Adresse redaktion@donau-zeitung.de und sagen Sie uns, was Sie vom Dillinger Rathauschef und seinem Herausforderer wissen wollen. Sie können uns auch gerne Ihre Fragen auf einer Postkarte schicken. Die Adresse lautet: Donau-Zeitung, Stichwort: Podiumsdiskussion OB-Wahl, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Wir freuen uns auf viele Zusendungen – und auf eine spannende Podiumsdiskussion am Samstag, 7. März.

Und was wollen Sie von der Donau-Zeitung wissen?

Gleich im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, uns an unserem Messestand in Halle A zu besuchen. Dort nehmen stellvertretende Redaktionsleiterin Cordula Homann und Redakteur Andreas Schopf unter dem Motto „Sag’s der DZ“ Ihre Wünsche und Anregungen entgegen.

Auch in Syrgenstein können Sie den Bürgermeister-Kandidaten Ihre Fragen stellen:

Drei Kandidaten auf einer Bühne: DZ-Podiumsdiskussion in Syrgenstein

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen