vor 21 Min.

Wasserwacht rettet zwei Radfahrer bei Lauingen

Ein Ehepaar stürzt auf dem Donauradweg bei Lauingen vom Rad und ist hilflos. Rettungswagen können nicht zur Unfallstelle gelangen.

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf dem Donauradweg gekommen. Ein 76 und 65 Jahre altes Ehepaar war mit seinen Fahrrädern in der Nähe der Donaubrücke in Lauingen unterwegs, als der Ehemann aus Unachtsamkeit und aufgrund des schlammigen Untergrunds ins Schlingern geriet und stürzte.

Das Ehepaar konnte sich nicht selbstständig retten

Seine Ehefrau erschrak derart, dass sie ebenfalls stürzte. Beide zogen sich Verletzungen an den Beinen zu und konnten sich nicht mehr selbstständig bewegen, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Da die Rettungswagen nicht bis zur Unfallstelle gelangen konnten, wurde daraufhin die Wasserwacht alarmiert. Diese konnte schließlich das Ehepaar mit einem Boot erreichen und anschließend zur nahe gelegenen Segrépromenade übersetzen. Dort wurden beide vom Rettungsdienst übernommen und ins Krankenhaus Dillingen gebracht. (pol)

