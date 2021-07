Der Rotary-Club Dillingen hat eine neue Führung

Alexander Heidel ist jetzt Präsident. Er erklärt seine Ziele und sieht den Club als großes Schiff

Alexander Heidel ist nun der neue Präsident des Rotary-Clubs Dillingen für das Amtsjahr 2021/22. Der scheidende Präsident Christoph van Heyden übergab ihm die Amtskette.

Groß war die Freude van Heydens, dass nach vielen Online-Meetings wieder ein persönliches Treffen der Clubmitglieder zu diesem festlichen jährlichen Ereignis möglich war. Im Resümee über sein Amtsjahr dankte er den Mitgliedern für deren großes Engagement, sodass trotz aller Corona-Einschränkungen eine Vielzahl von Projekten durchgeführt werden konnte. So konnten die Tafeln mithilfe der beschafften Schutzausrüstungen ihre Arbeit wieder fortsetzen und zusammen mit dem Rotaract Club das Projekt „starke Menschen“ an Schulen des Landkreises gestartet werden. Auf internationaler Ebene erfolgte weiterhin die Unterstützung des laufenden Kindergartenbetriebs in Velipoje Albanien und weitere Hilfslieferungen gingen nach Rumänien. Das neue Projekt zur Friedensförderung im indisch/pakistanischen Grenzgebiet „Kick for Tolerance“ zeigt laut Pressemitteilung erste Erfolge, treffen sich doch bereits Kinder aus bisher verfeindeten Gruppen zum gemeinsamen Spiel und Lernen.

Da der neue Präsident Alexander Heidel in seiner Freizeit gerne als Skipper unterwegs ist, sieht er den Club als großes Schiff, in dem er nun das Steuer übernehmen darf. So müsse auch vor einer erfolgreichen Seefahrt ein konkretes Ziel festgelegt und dann der Kurs bestimmt werden. So soll das Ziel des Rotary-Weltpräsidenten Shekhar Mehta aufgenommen, aktiv zum Thema Umweltschutz beigetragen und Wasserprojekte durchgeführt werden. Der Kurs dahin sei die Versorgung bedürftiger Haushalte in Velipoje Albanien mit sauberem Trinkwasser. Dazu seien Arbeitseinsätze der Crew und des Kapitäns vor Ort geplant, um gemeinsam mit der einheimischen Bevölkerung Hausanschlüsse mit Trinkwasserleitungen zu errichten.

Natürlich sollen auch die bestehenden internationalen Projekte wie „Kick for Tolerance“, die Rumänienhilfe und der Kindergarten in Velipoje weiter vorangetrieben werden. Ein besonderes Anliegen ist Heidel laut Mitteilung auch der internationale Jugendaustausch, da hier unendlich viel für die persönliche Entwicklung der Austauschschüler und für Frieden und Völkerverständigung beigetragen werden könne. Darüber hinaus werden auch im lokalen Bereich Ziele angesteuert, um hier in Notlagen helfen zu können. Die ganze rotarische Familie, die Crew, signalisierte ihrem neuen Präsidenten und Kapitän mit großem Applaus ihre Zustimmung zu seinem Kurs. (pm)