08:52 Uhr

Wechsel bei Same Deutz-Fahr in Lauingen

Neuigkeiten aus dem Lauinger Schlepperwerk: Rainer Morgenstern stehen in Lauingen nun zwei neue Geschäftsführer zur Seite

Bei der Same Deutz-Fahr GmbH in Lauingen stehen ab sofort zwei neue Geschäftsführer für die Funktionen Verwaltung und Produktion an der Seite des Sprechers der Geschäftsführung, Rainer Morgenstern. Das verkündet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Leonhard Schuster ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden

Matthias Augenstein, 44, übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die kaufmännische Geschäftsführung beim Lauinger Traktorenhersteller. Er folgt damit auf Leonhard Schuster, der nach 21 Jahren bei SDF Ende Juni auf eigenen Wunsch ausschied. Matthias Augenstein bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Controlling, IT und Human Resources mit. Zuletzt war er viele Jahre für die ZF Lenksysteme/Bosch Automotive Steering GmbH in leitenden Positionen tätig, unter anderem als kaufmännischer Geschäftsführer der ZF Lenksysteme Hungária Kft. Andrea De Gaetano, 47, ist ab sofort als Chief Operation Officer (COO) in den Bereichen Produktion, Arbeitsvorbereitung und Instandhaltung verantwortlich und ist bereits seit 13 Jahren bei SDF beschäftigt. Zuletzt war er als Werksleiter in Lauingen unter anderem für die Produktion verantwortlich und begleitete damit federführend den Produktionsstart im neuen Deutz-Fahr Land, das 2017 eröffnet wurde.

Der Erfolgskurs des Unternehmens soll fortgeführt werden

Mit der neu gebildeten Geschäftsführung stellt SDF die Weichen, um den bisherigen Erfolgskurs des Unternehmens kontinuierlich in Deutschland fortzuführen, heißt es in der Pressemitteilung. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte SDF einen Umsatz von 1,373 Milliarden Euro und damit ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber 2017. (pm)

Lesen Sie dazu auch: „130 Millionen Euro in Lauingen investiert“ Same Deutz-Fahr investiert Millionen

Themen Folgen