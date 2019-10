11:21 Uhr

Wechsel bei der BSH Hausgeräte GmbH

Der 51-jährige Claus Köther ist seit 1. Oktober der neue Standortleiter der BSH Hausgeräte GmbH am Standort in Dillingen.

Claus Köther folgt auf Detlef Schulze bei der Dillinger BSH Hausgeräte GmbH. Er ist am Standort kein Unbekannter.

Zum 1. Oktober hat Claus Köther die Leitung der Geschirrspülerfabrik der BSH Hausgeräte GmbH am Standort Dillingen übernommen. Der 51-Jährige tritt laut Pressemitteilung des Unternehmens die Nachfolge von Detlef Schulze an, Leiter Produktion im Produktbereich Geschirrspüler, der den Standort Dillingen seit 1. Mai dieses Jahres kommissarisch geleitet hatte.

Zuletzt war Köther in Dillingen tätig

Claus Köther bringt demnach eine langjährige internationale Erfahrung aus verschiedenen Tätigkeiten innerhalb des Konzerns mit. Seit 1991 ist er in unterschiedlichen Management-Positionen im BSH-Konzern tätig, etwa an den Standorten in Giengen und Dillingen sowie in New Bern im US-Bundesstaat North Carolina als Entwicklungsleiter. Zuletzt fungierte er als Leiter der Vorfertigung sowie als stellvertretender Fabrik- und Standortleiter in Dillingen. Der Diplom-Ingenieur (BA) studierte Maschinenbau mit der Fachrichtung Konstruktion an der Berufsakademie Heidenheim.

Was 2020 in Dillingen ansteht

„Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, die anstehenden Entwicklungen und Herausforderungen gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort zu gestalten. Ab 2020 werden in Dillingen Geschirrspüler mit dem sogenannten SystemMaster gefertigt. Ein Mikroprozessor, der es durch seine einheitliche Software-Architektur ermöglicht, unsere Geräte zur Plattform für digitale Dienstleistungen zu machen“, erläutert Köther.

Rund 2500 Menschen arbeiten in Dillingen für die Firma

Der Hausgerätehersteller beschäftigt am Standort Dillingen eigenen Angaben zufolge rund 2500 Mitarbeiter. Das Werk ist eine der weltweit größten Produktionsstätten für Geschirrspüler. Bis heute wurden in Dillingen über 70 Millionen Geschirrspüler gefertigt. Zudem ist am Standort das globale Technologiezentrum für Geschirrspüler angesiedelt.

Lesen Sie dazu auch:

Der Standortleiter hat das Dillinger Spülerwerk verlassen

Giengen: BSH investiert Millionen in Kältefabrik

Was Gerätehersteller BSH mit dem Werk in Dillingen vorhat