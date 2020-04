03.04.2020

Wechsel beim VdK Lutzingen-Finningen

Inzwischen hat der Verband 170 Mitglieder

Die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Lutzingen-Finningen brachte gleich mehrere Veränderungen im Vorstand. Zu der Veranstaltung hatte Vorsitzender Johann Mengele viele Mitglieder begrüßt und dann über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtet. Schatzmeister Rainer Groß stellte den Kassenbericht vor.

Von großem Interesse waren die ausführlichen Referate des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Herbert Keller und der Vorsitzenden des Ortsverbands Dillingen, Margit Hintermayer, über die aktuellen Themen der Renten- und Sozialpolitik. Keller verwies hierzu noch auf die VdK-Großdemonstration „Soziales Klima retten“, die Ende März in München stattfinden sollte. Doch aufgrund der Corona-Krise ist die Veranstaltung mit VdK-Präsidentin Verena Bentele abgesagt worden. Finningens Bürgermeister Klaus Friegel lobte in seinem Beitrag den Einsatz und das ehrenamtliche Engagement des VdK in der Sozialpolitik und vor Ort.

Anschließend standen die Neuwahlen des Vorstands an. In das Amt des Vorsitzenden wurde der bisherige Schatzmeister Groß gewählt. Stellvertreter ist Bürgermeister Friegel, neuer Schriftführer ist der bisherige Vorsitzende Mengele. Dieser blickte in seiner Bilanz auf harmonische und erfolgreiche Verbandsjahre zurück.

Die Mitgliederzahl habe sich sehr positiv auf aktuell 170 entwickelt. Nach mehr als 20 Jahren Vorstandstätigkeit beim VdK Lutzingen-Finningen bedankte sich Mengele bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit. Diese habe ihm jederzeit Freude und Spaß bereitet.

Groß schloss sich den Worten an und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen der anwesenden Mitglieder, die ihn zum Vorsitzenden gewählt hatten. (dz)

