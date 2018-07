07:08 Uhr

Wechsel in der Musikwerkstatt

Leiterin Magdalena Polzer gibt im Kesseltal das Zepter zum Ende des Schuljahres weiter. Wer ihr Nachfolger ist.

Nachdem das 20-jährige Bestehen der Musikwerkstatt Kesseltal im vergangenen Jahr mit einem Jubiläumskonzert groß gefeiert worden war, hatte Magdalena Polzer, die Leiterin der Einrichtung, in diesem Jahr mit dem Pfarr- und Jugendheim Bissingen einen kleineren Veranstaltungsort für das traditionelle Sommerkonzert gewählt. Im vollen Saal konnte sie als Ehrengäste Manfred-Andreas Lipp, Direktor der Musikschule Wertingen, und seine Ehefrau begrüßen.

Amelie Herrmann und Olivia Bauer (Sopran- und Altblockflöte), die am Klavier von Maria Fey begleitet wurden, eröffneten die Konzertstunde schwungvoll mit der Komposition „Hoe-Down“ von Brian Bonsor.

Ihren allerersten Auftritt hatten die Kinder des ersten Jahrgangs der musikalischen Früherziehung mit einem Sommerlied. Ebenfalls zum ersten Mal konnten die Kinder der rhythmischen Frühförderung mit ihrem Lehrer Manuel Schnell den Zuhörern einen Einblick in das erste Trommeln auf Bongos („Opa Nilpferd“) geben.

Mit großem Eifer waren auch die Kinder des zweiten Jahrgangs der MFE bei der Sache, als sie die Lieder „Tanz mit mir“ und „Schau mal auf die Jahresuhr“ auf ihren Glockenspielen präsentierten; schließlich konnten sie die Zuhörer noch mit dem „Indianerlied“ – begleitet mit Hölzchen und Handtrommeln – erfreuen. Mit solistischen Beiträgen konnten Leonie Sporer am Keyboard, Julian Möhnle am Klavier sowie Luisa Sporer am Schlagzeug das Programm abwechslungsreich mitgestalten, ebenso wie die Duos Magdalena Wirth und Nelly Wanner (Blockflöten) und die Geschwister Magnus und Marlene Gufler mit ihrem Beitrag „King oft he Road“ auf Keyboard und Cello.

Mit hohem technischen und musikalischen Anspruch musizierten schließlich Beatrice Ziegler und Ruth Förschner (Altblockflöten) begleitet von Maria Fey am Klavier zwei Sätze aus einer Suite des barocken Komponisten J. Ch. Schultze. Das Blockflötenensemble, bestehend aus jugendlichen und erwachsenen Spielerinnen (Lisa Beck, Olivia Bauer, Amelie Hermann, Christine Hertle, Ruth Förschner, Beatrice Ziegler, Magdalena Polzer) brachte mit der Komposition „Trains“ von J. D. Carey drei unterschiedliche Züge zu Gehör. So konnten die Zuhörer dem Zug einer Kamel-Karawane, einem Zug von Siedlerwagen sowie der Fahrt einer Dampflokomotive lauschen.

Für den festlichen Abschluss des Sommerkonzertes hatte Magdalena Polzer mit ihrem Ensemble die Feuerwerksmusik von G. F. Händel in einer Fassung für Blockflötenquartett und Pauke (Nicolas Hurler) einstudiert. Mit der Satzfolge Ouverture/La Paix/La Rejouissance präsentierten sie einen anspruchsvollen Ausschnitt dieser meisterlichen Komposition. Für die langjährige Leiterin und Gründerin der Musikwerkstatt Kesseltal geht mit diesem Schuljahr ein langes Berufsleben als Musikerzieherin zu Ende. Und so konnte Magdalena Polzer diese Veranstaltung zum Anlass nehmen, sich über die gelungenen Verhandlungen bezüglich der Fortführung ihres Musikinstitutes zu freuen.

Mit einem Händedruck verdeutlichte sie die bevorstehende Übergabe an Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp und das Team der Musikschule Wertingen. (pm)

