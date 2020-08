vor 6 Min.

Weichlers traumhafter Eisbrecher

So nah wie in dieser Szene war in der 41. Minute keiner bei FCG-Außenverteidiger Elias Weichler (rechts), der den Ball volley zum 1:0 ins Tor jagte.

Plus Der Außenverteidiger bringt den FC Gundelfingen beim 7:0-Erfolg in Führung.

Das Ergebnis ist eindeutig und klingt nach einer höchst einseitigen Fußball-Partie. Mit 7:0 (3:0) kanzelte der Landesliga-Spitzenreiter FC Gundelfingen den Bezirksliga-Primus TSV Gersthofen im Testspiel ab, doch ganz so klar war die Angelegenheit dann doch nicht. „Mit der ersten halben Stunde war ich überhaupt nicht einverstanden“, stellte FCG-Coach Martin Weng hinterher klar.

Nur hatte das ungewohnt nachlässige Zweikampfverhalten keine Auswirkungen auf das Ergebnis. „Dabei wäre das vielleicht ganz gut gewesen. Wenn ich jetzt kritisiere, können die Jungs doch fragen: Trainer, was willst du denn? Wir haben 7:0 gewonnen“, sinnierte Weng. Dass es keinen Gegentreffer gab, lag freilich in erster Linie an Torhüter Dominik Dewein, der die Großchancen von Manuel Rosner (29.) und Ferkan Secgin (38.) entschärfte.

Die Gundelfinger gewannen fast alle Zweikämpfe

Bis zur 41. Minute hatten die Grün-Weißen nur eine gefährliche Offensivaktion, als Jonas Schneider und Philipp Schmid innerhalb von fünf Sekunden zweimal am Pfosten scheiterten (18.). Und dann lag der Ball eben doch im TSV-Gehäuse. Bei einem Eckball wartete Außenverteidiger Elias Weichler unbehelligt weit entfernt außerhalb des Sechzehners. „Die haben noch gesagt, dass auf mich niemand aufpassen muss, weil ich ja eh nichts treffe“, erzählte Weichler in der Halbzeitpause grinsend. Denn es war eine Fehleinschätzung der Gersthofer, Müllers Flankenball über knapp 50 Meter landete auf Weichlers Schlappen – und der jagte die Kugel volley in die Maschen. Ein echtes Traumtor, das Trainer Martin Weng als Eisbrecher bezeichnete. Nun lief es bei den Grün-Weißen, die noch vor dem Pausenpfiff zwei weitere Treffer folgen ließen. Erst verwertete Maximilian Braun Müllers Zuspiel, dann traf Müller nach Vorarbeit von Jonas Schneider selbst.

In der zweiten Halbzeit wurden die Gersthofer dann regelrecht demontiert, die Gundelfinger gewannen fast alle Zweikämpfe – und vor dem Tor wurde Müller mehr und mehr zum Schreckgespenst des Bezirksligisten. Dreimal versenkte er den Ball noch nach Vorlagen von Sandro Caravetta, Johannes Hauf und Elias Oberling im Netz, nur beim zwischenzeitlichen 5:0 durch Philipps Schmids verwandeltem Elfmeter hatte der Mittelfeldspieler nicht seinen Fuß im Spiel.

Der Abwehrchef blieb im Rasen hängen

Somit hätten die Gundelfinger also allen Grund zur Freude gehabt – und doch bildeten sich Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Weng. Kurz vor Schluss krümmte sich Manuel Müller am Spielfeldrand, nachdem schon in der ersten Halbzeit Verteidiger David Anzenhofer verletzt ausscheiden musste. Zumindest bei Müller gab es dann Entwarnung, während Anzenhofer mit einem dicken Eisbeutel am Knie davon humpelte. Der Abwehrchef war im Rasen hängen geblieben. (wab)

FC Gundelfingen : Dewein – Grötzinger, Anzenhofer (26. Fink), Mahler, Brugger, Weichler – Noller (46. Caravetta), Braun (62. Oberling ), Müller – Schneider (62. Hauf), Schmid (73. Schneider )



: – Grötzinger, (26. Fink), Mahler, Brugger, – Noller (46. Caravetta), (62. ), – (62. Hauf), (73. ) TSV Gersthofen : Gordy (46. Engelleiter) – Durner, Rosner , Biehal, Wagemann – Neziri (46. Wiesmüller), Okan Yavuz (75. Khongdy), Oktay Yavuz , Lippe – Secgin (56. Göttler), Baumeister



: Gordy (46. Engelleiter) – Durner, , Biehal, Wagemann – Neziri (46. Wiesmüller), (75. Khongdy), , Lippe – Secgin (56. Göttler), Baumeister SR: Ettenreich ( VfL Zusamaltheim ) Tore: 1:0 Weichler (41.), 2:0 Braun (45.+1), 3:0 Müller (45.+3), 4:0 Müller (52.), 5:0 Schmid (67. Foulelfmeter), 6:0 Müller (73.), 7:0 Müller (75.)



