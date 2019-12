28.12.2019

Weihnachts-Chor mit 1000 Stimmen

Das Adventssingen in Syrgenstein lockte wieder zahlreiche Besucher in die Bachtalhalle. Das Bild zeigt die Gesangsgruppe „Edelweiß“.

Bachtalhalle in Syrgenstein ist beim Adventssingen voller Zuhörer

Bis auf den letzten Platz war die Bachtalhalle in Syrgenstein wieder erfüllt mit Freunden der weihnachtlichen Musik. Jörg Lanzinger und die Vhs hatten wieder zum traditionellen Adventssingen geladen. Zusammen mit den fast 100 Aktiven sangen die rund 900 Gäste Weihnachtslieder und lauschten den Darbietungen der Musik- und Gesangsgruppen. Dabei war das Programm bunt gemischt: von traditionell-alpenländisch mit der Gesangsgruppe des Trachtenvereins „Edelweiß“ und dem Brenztaler Saitenquintett, über Blasmusik mit den Zöschinger Bläsern und dem Musikverein „Frisch voran“ Syrgenstein bis hin zu klassischer und moderner Chormusik mit dem Vokalensemble „Venerdi“ und dem Männerchor „Mann Oh Mann“ aus Giengen. Alle Ensembles konnten laut Pressemitteilung auf ihrem musikalischen Gebiet mit toller Stückauswahl und gefühlvollem Vortrag überzeugen. Ein Höhepunkt war der Beitrag der beiden Sopranistinnen Sabine Seidl und Sabine Stegmaier, die von Myriam Egenter an der Violine und Brigitte Egenter am Klavier begleitet wurden. Die unerwartet gute Akustik in der Mehrzweckhalle trug die Töne bis auf den hintersten Platz. Eine von vielen Besuchern geschätzte Besonderheit ist, den Applaus bis zum Ende der Veranstaltung aufzusparen. Dadurch entsteht eine einmalige Atmosphäre während den Darbietungen, und die minutenlangen stehenden Ovationen sind dann der krönende Abschluss für alle. Jörg Lanzinger hat die begeisterten Gäste gleich wieder für das nächste Adventssingen am vierten Advent 2020 eingeladen. (pm)

