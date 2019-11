15:06 Uhr

Weihnachtsmarkt in Lauingen: Start, Termine und Öffnungszeiten 2019

Der Weihnachtsmarkt Lauingen 2019 findet mitten im Ort statt - auf dem Marktplatz. Hier die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten beim Markt im Kreis Dillingen.

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür, und pünktlich kehrt auf dem Marktplatz von Lauingen (Kreis Dillingen) vorweihnachtliche Stimmung ein: Der Weihnachtsmarkt 2019 öffnet seine Tore. Die Stände bieten gutes für Gaumen und Zunge, aber auch Waren, die zur Jahreszeit passen.

Start, Termine und Öffnungszeiten - geben wir Ihnen die Infos rund um den Markt.

Termin: Weihnachtsmarkt Lauingen 2019 - der Start beim Markt im Kreis Dillingen

Der Weihnachtsmarkt startet in Lauingen 2019 am 29. November - also am Freitag vor dem 1. Advent. Der Start ist am Abend: Der Markt hat am ersten Tag von 18 bis 21 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten und Termine 2019 beim Weihnachtsmarkt in Lauingen

Nach der Eröffnung am Freitag hat der Weihnachtsmarkt in Lauingen auch am Samstag und Sonntag geöffnet. Die Öffnungzeiten unterscheiden sich jeden Tag ein bisschen. Daher bekommen Sie hier eine Übersicht über Öffnungszeiten und Termine beim Weihnachtsmarkt Lauingen 2019:

Freitag, 29. November 2019: 18 bis 21 Uhr

Samstag, 30. November 2019: 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019: 11 bis 20 Uhr

Auch nach dem 1. Advent haben Sie noch Lust auf Weihnachtsmärkte? Im Landkreis Dillingen und in der ganzen Region gibt es viele weitere, die mehr als nur Essen und Getränke wie Glühwein bieten. Oft lässt sich auch Handwerkskunst finden - und damit vielleicht noch das eine oder andere Wehnachtsgeschenk.

Wir liefern einen Überblick inklusive Karte zu den Weihnachtsmärkten in der Region: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

