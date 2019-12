31.12.2019

Weiserzaun und Aufforstung

Waldbegang mit vielen Informationen

Die Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen veranstaltet am Freitag, 3. Januar, einen Waldbegang. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Gemeindewald Zusamaltheim (Zufahrt von Zusamaltheim nach Marzelstetten/Bocksberg, etwa 100 Meter vor Marzelstetten rechts in den Feldweg abbiegen, rund 1,5 Kilometer der Beschilderung folgen). Themen sind die Wiederaufforstung einer verfüllten Abraumfläche, Durchforstung Laub-/Nadelholz, Bewirtschaftung eines Schutzwaldes (Steilhang) und die Besichtigung eines Weiserzaunes.

Danach gibt es einen Erfahrungsaustausch am Lagerfeuer. Rückfragen unter Telefon 09071/790540. (pm)

