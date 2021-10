Happy End für vier heimatlose Katzen in Weisingen

Plus Ein Ehepaar aus Weisingen hat statt zwei plötzlich sechs Katzen. Alles beginnt mit einer Verwechslung und mündet im „positiven Chaos“. Die ganze, tierische Geschichte.

Astrid Schmör schüttelt eine rosafarbene Box. Darin befinden sich kleine Leckereien für ihre Lieblinge. Von dem Geräusch angelockt, kommen auf leisen Pfoten zahlreiche Katzen angelaufen. Aus dem Nebenraum, von der Terrasse, vom warmen Aquariumdeckel herunter, sie alle haben dasselbe Ziel: die Leckerlis aus der Box. Insgesamt sechs Katzen leben zusammen mit der Ärztin und ihrem Mann Robert Bernatschek in Weisingen. Wie es dazu kam? Durch eine Vielzahl an Zufällen. Und einer Vorbesitzerin.