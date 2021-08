Ein Weisinger Ehepaar ist Wertinger Ärzten besonders dankbar

Irene Schöttls Mann Otto war nicht nur körperlich krank, sondern auch so verwirrt, dass der Weisinger ins BKH nach Günzburg sollte. Eine Nacht in Wertingen veränderte alles.

Otto Schöttl hatte eine beidseitige Lungenentzündung. Wurde operiert, musste zurückgeholt werden – „es war ein Kampf um Leben und Tod“, erinnert sich seine Frau Irene. Dass sie ihren Mann noch immer bei sich hat, dass es ihm nach all den Strapazen wieder so gut geht, dafür sind beide dankbar.

Und haben sich deswegen an uns gewandt. Denn wir rufen unsere Leserinnen und Leser auf, diesen Sommer zu nutzen, um Danke zu sagen. Denen, die vor oder auch gerade jetzt während der Pandemie teils Übermenschliches leisten.

Irene Schöttl sagt, ihr Mann wisse gar nicht mehr, was damals, vor drei Jahren, alles passiert ist. „Da war er zum Teil so verwirrt, dass er fast ins Bezirkskrankenhaus nach Günzburg gekommen wäre. Vielleicht für immer.“

Damals hätte keiner gedacht, dass sich der Patient wieder so gut erholt

Professor Wolfgang Gröbner aber hätte anders entschieden. Bei ihm und Dr. Silja von Hoch war Otto Schöttl in Wertingen in Behandlung. „Der Professor hat mich gefragt, ob ich eine Nacht im Zimmer meines Mannes übernachten würde. Natürlich hab ich ja gesagt, geschlafen hab ich nicht.“

Otto und Irene Schöttl sind dankbar, dass sie einander noch haben. Denn Otto Schöttl war schwer krank. Foto: Dominik Bunk

Am nächsten Tag bei der Visite sei es dunkel geworden, so viele Ärzte kamen in den Raum. Der Professor sei vom Zustand des Patienten so angetan gewesen, dass das BKH kein Thema mehr war, und Otto Schöttl durfte nach einigen Tagen wieder heim. Ganz leicht war der Start dort auch nicht, doch inzwischen gehe es ihrem Mann wieder gut.

