Welchen Politikernamen erkennen Sie auf diesem Bild?

Fast wäre es ein NRW-Doppelpack geworden. Doch der Bottroper Benjamin Eisenberg kam mit drei Wochen Verspätung auf seinen Kabarett-Partner, den Oberhausener Matthias Reuter, ins TiF nach Frauenriedhausen. Der hatte schon zu Beginn des Monats eine kabarettistische Bresche ins schwäbische Brettl-Unterholz geschlagen. Doch die NRW-Kabarett-Zwillinge können nicht unterschiedlicher sein. Hier der Klavier-Kabarettist Reuter (wir berichteten), der zum Rentnerangeln ins Hallenbad ging.

Die Pointen überrollten das Publikum in Frauenriedhausen

Am Samstagabend quasi als Kontrastprogramm der scharfzüngige Polit-Plauderer Eisenberg, der mit seinen „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“ das Publikum nur so überrollte. Doch halt, er überrollte es nicht nur: Er nahm es mit, band es ein und machte es gar zum Teil seines Programms. Etwa dann, als es galt, bei einem ikonischen Bilderrätsel Polit-Prominenz zu erraten (auf dem Foto eine Politikerin der AfD); oder beim Vhs-Schnellkurs „Wie parodiert man korrekt Angela Merkel“? Mimik (Merkel-Lächeln), Motorik (mitschwingen des rechten Arms) und Rhetorik (ich sage: Kooperation ja, Zusammenarbeit nein) waren zu imitieren. Sogar ein Zertifikat gab es vom Parodie-Meister für erfolgreiche Kurs-Teilnahme. Das Publikum machte vergnügt mit.

So viele Nähe wie im TiF gibt es kaum sonst irgendwo in Deutschland

Denn so viele Nähe wie im Zwergschulen-Klassenzimmer des TiF gibt es auf kaum einem anderen Brettl in Deutschland. Und genau das macht das besondere Flair des TiF aus, das auch Eisenberg würdigte, wie so viele Kabarett-Kollegen vor ihm. Der Vizemeister der Kabarett-Bundesliga 2016/17 (gibt es wirklich) machte mit seinem Programm eines deutlich: das politische Kabarett lebt, es ist sogar quicklebendig.

Das "finanzstarke Lauingen"

Wie sein Oberhausener Kollege Reuter entschuldigte sich der Bottroper Germanist für sein NRW-Abitur und verglich das hoch verschuldete Oberhausen (etwa 9600 Euro Schulden pro Einwohner) mit dem „finanzstarken Lauingen“ (rund 1800 Euro Schulden pro Einwohner).

Aus der Lokalpolitik schwang er sich dann aber schnell auf bundes- und weltpolitische Themen und Höhen. Preiswerteres Bahnfahren und überflüssige Plastiktüten, EZB-Leitzinsen, Digitalisierung, Schufa und NSA, alte Männer (Pütz, Matulla, Maffay) mit jungen Frauen und umgekehrt, sprachlicher Gender-Irrsinn, TV-Krimi-Wahnsinn: mehr Tatort-Kommissare als echte Polizisten auf der Straße. Eine Themenlawine rollte über das Publikum in einer Geschwindigkeit, dass kaum mehr Zeit zum Atemholen sprich Nachdenken blieb.

Trump, der Holzkopf

in seinem weltpolitischen Parforceritt bescheinigte er Donald Trump ein „narzisstisches Persönlichkeitsprofil“ und verglich ihn mit Pinocchio. Der durfte schließlich Mensch werden, aber Trump „bleibt ein Holzkopf“. Im gleichen Aufwasch watschte er die Rechtspopulisten von Erdogan bis Orban, von Kaczynski bis Berlusconi ab. Mit einer grandiosen Parodie entlarvte er die Redenauftritte von Björn Höcke, dem selbst die thüringische AfD-Spitze 2017 eine Nähe zu Adolf Hitlers Rhetorik unterstellte.

Alle Parteien bekommen ihr Fett ab

Doch alle Parteien bekamen ihr Fett ab und die Polit-Prominenz von Angela Merkel bis Söder, von Spahn bis Seehofer, von Lindner bis Merz („maskuline Finanzmarkt-Maitresse“) wurde Opfer von Eisenbergs „Insider-Scherzen“. Und in der Tat gelangen ihm dabei problemlos Kehrtwenden und Saltos von „Pointen aus Stahl“ zu „Aphorismen aus Satin“. Das war schließlich auch der Namen seines Programms, mit dem er das Publikum im ausverkauften TiF begeisterte.

