vor 20 Min.

Wem Ehre gebührt

Kassenführerin Brigitte Kellermann ist nun Ehrenmitglied im Gesangverein Dillingen. Welche Konzerte geplant sind

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Dillingen standen die Bilanz des vergangenen Vereinsjahres und die turnusmäßigen Wahlen im Mittelpunkt. Im „Dillinger Hof“ rief die Schriftführerin Gislind Hugo ein ereignis- und erfolgreiches Vereinsjahr mit drei Chorkonzerten als Höhepunkte ins Gedächtnis zurück.

Letztmals trug Brigitte Kellermann die Jahresrechnung vor. Schon im Vorfeld der Versammlung hatte sie um Verständnis dafür gebeten, dass sie nach nunmehr 39 Jahren als Kassenführerin des Gesangvereins bei den Vorstandswahlen nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stehen werde. Den Rechenschaftsbericht beschloss der Vorsitzende mit dem herzlichen Dankeschön an alle, die zum guten Gelingen des Vereinsjahres beigetragen hatten.

Werner Gutmair leitete die Wahl des Vorstands für die nächsten zwei Jahre. Als Vorsitzender bleibt Reinhard Oberdorfer ebenso im Amt wie auch Bernhard Hartmeier als Zweiter Vorsitzender. Schriftführerin ist weiterhin Gislind Hugo, zur neuen Kassenführerin wurde Monika Kammergruber gewählt. Ihre jeweilige Singstimme vertreten wie bisher Rosemarie Gruner-Wünsche (Sopran), Hannelore Gutmair (Alt) sowie Eberhard Otto (Bass). Für den Tenor gehört dem Vorstand künftig Paul Weishaupt als Nachfolger von Alfred Wasner an. Kassenprüfer bleiben Werner Gutmair und Werner Scholz.

Chorleiter Xaver Käser resümierte die Chorarbeit, dankte für die gezeigten Leistungen und erläuterte die wesentlichen Vorhaben für das laufende Jahr. Zunächst bestimmt das für den 14. Juli 2020 geplante Sommerkonzert die Probenarbeit: Ein musikalischer Rundgang im Faustusgarten unter dem Motto „Mit Musik durch das Jahr“ lässt die Zuhörer erleben, wie vielfältig Dichter und Komponisten verschiedener Jahrhunderte und Epochen den Jahreslauf gesehen haben. Nach der Sommerpause beginnen die Proben für das Vorweihnachtliche Singen und Musizieren am 10. Dezember 2020, bei dem heuer wieder die Veeh-Harfen-Gruppe von Regens Wagner mitwirkt, und auch schon für das Faschingskonzert 2021.

In Anerkennung ihrer besonderen Verdienste um den Gesangverein Dillingen wurde die bisherige Kassenführerin Brigitte Kellermann zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Reinhard Oberdorfer würdigte all das, was Kellermann als „Hüterin der Finanzen“ und weit darüber hinaus für „ihren“ Gesangverein getan hat, als „ehrenamtliches Engagement im besten Sinne“.

Vorsitzender Oberdorfer beendete die Versammlung mit dem Wunsch, dass sich auch in diesem Jahr wieder neue Sänger dem Gesangverein Dillingen anschließen mögen. Der Chor probt jeweils am Dienstag (Schulferien ausgenommen) von 20 bis 21.30 Uhr im Faustussaal des Pfarrzentrums St. Peter. (pm)

