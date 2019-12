vor 28 Min.

Wenige Jungkühe, hohe Nachfrage

Zahlreiche Besucher besuchen den Zuchtviehmarkt in Wertingen

Reger Besucherzulauf war laut Pressemitteilung beim Dezembermarkt der schwäbischen Fleckviehzüchter in Wertingen zu verzeichnen.

Das Angebot bei den Jungkühen war mit 56 Tieren der aktuellen Nachfrage entsprechend deutlich zu niedrig bemessen. Mit einem durchschnittlichen Tagesgemelk von 30,1 Kilogramm Milch stellten die vorgestellten Jungkühe eindrucksvoll die Leistungsbereitschaft der Fleckviehrasse unter Beweis. Die Kaufinteressenten mussten sich über den gesamten Versteigerungsverlauf hinweg rasch entscheiden, denn die Konkurrenz war groß, und die Gebote kamen durchgehend sehr flott. Am Ende errechnete sich bei 52 verkauften Jungkühen ein Durchschnittserlös von 1726€ (1250€ bis 2100€). Der Bedarf konnte bei Weitem nicht gedeckt werden. Ganz anders verlief die Versteigerung bei den Zuchtbullen. Von den 16 gekörten Bullen konnte diesmal keiner die hohe Hürde für den Besamungseinsatz nehmen. So gelangten neun Zuchtbullen in den Deckeinsatz, den Restlichen konnte der Weg zurück in den Heimatstall nicht erspart bleiben. Bei den 51 weiblichen Zuchtkälbern konzentrierte sich die Nachfrage gezielt auf die schwereren Kälber mit über 90 Kilogramm Lebendgewicht.

Weibliche Zuchtkälber unter 85 Kilogramm Lebendgewicht sind in den Wintermonaten ohnehin nur mühsam an den Mann zu bringen.

Steigende Preistendenz war bei den Bullenkälbern zur Weitermast zu verzeichnen. Bei ungedeckter Nachfrage lag die Notierung aller verkauften Kälber bei 4,55€ netto ohne MwSt. pro Kilogramm Lebendgewicht. Das Durchschnittsgewicht betrug 96 Kilogramm. (pm)

