Weniger Arbeitslose im Landkreis Dillingen - oder?!

Die Quote sinkt auf 1,8 Prozent, dennoch heißt es bei der Agentur für Arbeit: Seit ein paar Monaten steigen die Arbeitslosenzahlen an. Was dahintersteckt.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen zeigt sich weiterhin stabil. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent und liegt damit auf Vorjahresniveau. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit liegt – wie erwartet – vor allem daran, dass viele Jugendliche eine Berufstätigkeit aufgenommen haben. Aktuell sind 124 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, das sind 48 weniger als im August. Zudem stellen die Betriebe nach dem Ende der Ferienzeit wieder vermehrt ein. Im nächsten Monat wird sich die Entwicklung fortsetzen, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden“ erläutert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth in einer Pressemitteilung.

Noch liegt der Landkreis im Vergleich auf einem Spitzenplatz

Im September waren 1002 Menschen ohne Arbeit; 82 weniger als im August, aber 39 mehr als vor einem Jahr. „Die aktuellen Zahlen sind insgesamt sehr erfreulich. Wir belegen deutschlandweit immer noch den Spitzenplatz, dennoch beobachten wir seit ein paar Monaten einen leichten, aber stetigen Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen“, resümiert der Agenturleiter.

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 2,0 Prozent. Das entspricht 388 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,9 Prozent (124 Personen). 249 ausländische Arbeitslose und 107 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung. Von den 1002 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 590 Personen (minus 89 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 412 beim Jobcenter Dillingen (plus sieben zum Vormonat) gemeldet.

Nach wie vor gibt es viele freie Stellen

Dem Arbeitgeberservice wurden im August 147 neue Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 1668 Stellenangebote aufgegeben (312 weniger als im Vorjahreszeitraum). Aktuell sind 728 offene Stellen im Kreis gemeldet. Davon liegen bei 80 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Der Anteil an Stellen, die von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet sind, liegt bei 29,3 Prozent. Für 534 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 89 Stellen sind in Teilzeit gemeldet und bei 105 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich.

„Ende März 2019, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigtenstatistik, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Kreis Dillingen auf 34383. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Anzahl der Beschäftigten um 715 oder 2,1 Prozent“ berichtet Paul weiter. Die stärkste Zunahme verzeichnet das Verarbeitende Gewerbe (plus 158 oder 2,9 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung in der Arbeitnehmerüberlassung (minus 76 oder 11,8 Prozent). (pm)

