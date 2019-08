17:30 Uhr

Weniger Vögel, mehr Eier: ein besonderer Fund in Lauingen

In diesem Bild stecken eine gute und eine schlechte Nachricht.

Von Jakob Stadler

Auf der einen Seite ist es traurig, dass Vogelschützer Gerhard Bischof aus Lauingen diese Eier gefunden hat. Denn die Brutzeit ist vorbei, das Nest des Tannenmeisenpaares ist verlassen. Doch darin bleiben Eier zurück – und zwar eine ganze Menge. 17 Stück sind es, die Bischof gezählt hat. Eigentlich legt die Tannenmeise seiner Erfahrung nach acht bis maximal 13 Eier. Und dann gab es noch einen Fall mit einem Kohlmeisennest: Darin entdeckte Bischof 15 Eier. „Das ist das Höchste, was ich bisher erlebt habe“, sagt er. Üblich seien hier etwa acht bis zehn Eier.

Größere Reviere für die Brutpaare

Woran könnte das liegen? Bischof erklärt, es gebe insgesamt weniger Brutpaare. „Die Restlichen versuchen, das zu kompensieren“, schätzt er. Für die Brutpaare bleiben immerhin größere Reviere, wenn es insgesamt weniger Konkurrenz gibt.

Es gab mehr Insekten

So bleiben pro Vogel auch mehr Insekten als Nahrung. Überhaupt sei Bischof aufgefallen, dass es zumindest an manchen Stellen in diesem Jahr mehr Insekten gab als zuletzt. „Ich will nicht behaupten, dass es insgesamt wieder mehr werden“, sagte er. Doch an einigen Orten sei in diesem Jahr ein Anstieg zu sehen.

Lesen Sie auch:

Ausstellung in Lauingen: Bienenretten leicht gemacht

Das kleine Asia-Eck in Peterswörth

Themen Folgen