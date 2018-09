16:51 Uhr

Weniger als 1000 Menschen im Landkreis sind arbeitslos

Die Quote sinkt im September auf 1,8 Prozent. Es gibt 979 offene Stellen.

Zum siebten Mal in Folge hat die Agentur für Arbeit Donauwörth, die für die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm zuständig ist, mit 1,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland. Und auch im Landkreis Dillingen allein ist die Entwicklung gut: Die aktuelle Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent gesunken. Insgesamt waren im Landkreis Ende September 963 Menschen arbeitslos gemeldet – 72 weniger als im August. Werner Möritz von der Arbeitsagentur sagt: „Die Arbeitsmarktsituation im Landkreis ist außerordentlich gut. Nach der Ferienzeit haben im September insbesondere viele Jugendliche wieder eine Berufstätigkeit aufgenommen oder haben sich wegen einem weiteren Schulbesuch abgemeldet. Auch die Firmen stellen nach der Sommerpause vermehrt wieder ein.“

Im September hätten auch für einige Arbeitsuchende Fortbildungs- beziehungsweise Umschulungskurse begonnen. „Dies hat insgesamt dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist“, erläutert Möritz. Er erwarte im Oktober noch einmal einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, wenn die Studierenden sich zum Semesterbeginn aus der Arbeitslosigkeit abmelden.

Weiterhin hohe Dynamik

Ende März 2018, dem letzten Quartalsstichtag, stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Dillingen zum Vorjahresquartal um 951 (plus 2,9 Prozent) auf 33.668 an. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme in den Wirtschaftsbereichen: Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (plus 299) sowie Handel, Instandhaltung und Kfz-Reparatur Kfz (plus 133). Der regionale Arbeitsmarkt weist laut Möritz weiterhin eine hohe Dynamik auf. Insgesamt haben sich 431 Menschen neu arbeitslos gemeldet. 501 Personen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Von den 963 arbeitslos gemeldeten Menschen im Landkreis waren am Stichtag 569 Personen (minus 64 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 394 beim Jobcenter Dillingen (minus acht zum Vormonat) gemeldet. Es gibt derzeit insgesamt 979 offene Stellen (191 mehr als im Vorjahr).

Unverändert werden fast in allen Bereichen Mitarbeiter gesucht. Insbesondere in folgenden Berufen / Bereichen: Metallbearbeitung und Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe, Lebensmittelherstellung und -verarbeitung, Bau (Hoch-, Tief und Ausbauberufe), Verkehr und Logistik, Fahrzeugführer, Verkauf, Gastronomie und in den medizinischen Gesundheitsberufen. 37,9 Prozent der Stellen wurden von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet. (pm)

Lesen Sie dazu auch: Arbeitsagentur in Dillingen hat eine neue Chefin

Themen Folgen