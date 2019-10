vor 52 Min.

Wenn Azubis Ausbilder werden

Lehrlinge der BSH Hausgeräte GmbH unterrichten an der Theresia-Haselmayr-Schule

Im Rahmen des Projekts „Come with me“, einer Kooperation zwischen Schule und Unternehmen, wurden aus Auszubildenden der BSH Hausgeräte Dillingen Ausbilder für Schüler der Theresia-Haselmayr-Schule. Die Azubis (Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektroniker) aus dem ersten bis dritten Lehrjahr tragen hierbei eine Menge Verantwortung. Sie müssen das Projekt vorbereiten, Werkzeuge bereitstellen, Anweisungen geben, nötige Hilfen erkennen. Kurz gesagt: für alles verantwortlich sein. Organisationsvermögen, Teamfähigkeit und Eigenverantwortung sollen so bei den Auszubildenden gefördert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Ziel für die Schüler soll es sein, praktische Erfahrungen zu sammeln und in möglichst viele Arbeitstechniken wie zum Beispiel Löten, Verschrauben, Biegen, Entgraten einen Einblick zu gewinnen. So wurden in den sechs Schulstunden mit den 7. Klassen ein Ventilator und mit den 8. Klassen ein Auto angefertigt. Am Ende des Schultages konnten die Schüler ihr Werkstück mit nach Hause nehmen.

Die Jungs und Mädchen arbeiteten hoch konzentriert und mit großem Einsatz, sodass auch die Azubis vom Leistungsvermögen und von der Einsatzbereitschaft der Schülerinnen und Schüler positiv überrascht waren.

Sowohl für die Azubis als auch für die Schüler der 7. und 8. Klassen entstand so eine ganz besondere Situation. Schülerinnen und Schüler wurden von anderen Jugendlichen angeleitet und die üblicherweise Lernenden wurden zu Ausbildern. So macht Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft Spaß und ist für beide Seiten gewinnbringend, heißt es vonseiten der Theresia-Haselmayr-Schule. Sie dankt der Firma BSH Hausgeräte Dillingen, dem Ausbilder Stefan Wagner und den Auszubildenden für das Engagement am Sonderpädagogischen Förderzentrum. (pm)

