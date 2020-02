27.02.2020

Wenn Möbel lebendig werden

Der Katholische Akademikerkreis hat in Dillingen ganz besondere Filme gezeigt

Von Hermann Müller

Zum zweiten Mal hat der Katholische Akademikerkreis mit dem Format „Filmabend“ ein erfreulich großes Publikum ins „Dilli 1“ locken können. In Zusammenarbeit mit der AV-Medienzentrale des Bistums präsentierte er im Dillinger Kino unter dem Stichwort „Augenblicke“ elf Kurzfilme unterschiedlicher Genres: Dokumentation wechselte mit Spielszenen und Animation. Dabei steigerte die jeweils gewählte Darstellungsform die inhaltlichen Aussagen und bestach oft auch, durchaus beabsichtigt, durch hohen ästhetischen Reiz.

Als „Augenblicke“ erwiesen sich die einzelnen Streifen in verschiedenem Sinn: So schilderte etwa einer von ihnen das Treiben auf einem Kreuzfahrtschiff in einem Kaleidoskop schier zahlloser Moment(!)aufnahmen. In einer anderen Kreation waren klischeehafte Elemente von Gangsterfilmen zu einer temporeichen amüsanten, ironisch verfremdeten Unterwelt-Story zusammenmontiert. Eine dritte Arbeit bestand ausschließlich aus der Wiedergabe der Sprach-, Foto- und Video-Botschaften auf einem Smartphone. Entlang der hin- und hergehenden Meldungen war hier auf der Instagram-„Bühne“ der Kampf mitzuerleben, den eine junge Frau mit einem aufdringlichen Follower ausfechten musste.

Das Wort „Augenblick“ als gemeinsame Überschrift bezeichnet bei Darstellungen von der Art der drei angeführten Beispiele vor allem den Akt des „Hin-Blickens auf etwas“. Bei anderen Filmen aber verweist es auf die Tatsache, dass etwas Entscheidendes oft nur kurzzeitig in den Blick – auch des geistigen Auges! – kommt: Dann etwa, wenn ein Problem plötzlich zugespitzt, oder verdichtet zutage tritt, oder wenn eine alltägliche Selbstverständlichkeit in unerwarteter Schärfe aufscheint oder aber heftig infrage gestellt wird.

Ein solch inhaltsschwerer Augenblick war im Werbespot mit einem Witwer erfasst, der vergeblich die Suppe seiner verstorbenen Frau nachzukochen versucht, dann aber glücklicherweise in einer tiefgekühlten Tupper-Schüssel noch eine von ihr hinterlassene Mahlzeit findet. Eine andere Kurzgeschichte führte vor, wie beim wortlosen Mahl in einem Frauenkloster zwei Nonnen, die offenbar die strenge Disziplin nicht verinnerlicht hatten und – vermeintlich unbemerkbar – miteinander ein wenig Unfug machen, aber ertappt und bestraft werden. Gar nicht heiter verlief das Telefonat in einer Notrufzentrale, bei dem zufällig zwei einstige Schulkameradinnen wieder aufeinanderstießen; deren Gespräch geriet zu-nehmend mehr aus dem Gleis und warf schließlich auch die Calltakerin aus der Bahn.

Wie tief, große gesellschaftlich-politische Probleme ins Persönliche einschneiden, davon handelten zwei Kurzspielfilme. Der erste beschäftigte sich mit einigen Minuten in einem türkischen Gefängnis: Frau und Tochter besuchen ihren Ehemann/Vater, einen politischen Häftling. Nüchtern, doch gerade deshalb umso berührender demonstrierte er die demütigende Behandlung der Familie und zugleich deren unverbrüchliche Würde und Hoffnungskraft. In Animationsform behandelte der zweite das bedrückende Thema der Flucht von Kindern aus ihrer lebensfeindlich gewordenen Heimat – zu Wasser, zu Land und auf dem Luftweg – und hatte dafür leicht abstrahierende Bilder gefunden, die die Not und die Gefühle, die sie hervorruft, konzentriert auf den Punkt brachten.

Surreal komisch anzusehen war die Episode in einem Café, wo Möbel und andere Gegenstände lebendig wurden und auf alle mögliche Weise versuchten, die einzigen Gäste, eine beleibte Dame und einen dürren Herrn, zur Liebe zusammenzubringen. Rätselhaft und melancholisch gestimmt war eine Animation, die in langgedehntem Zeitmaß eine Winterlandschaft zeigte, die sich allmählich – immer parallel – erst mit Krähen und Menschen füllt und dann wieder leert.

Das sonst übliche abschließende Publikumsgespräch war nach einem so reichen Filmangebot nicht mehr angeraten. Um sich zufrieden aus dem Akademie-Abend verabschieden zu können, dürften den Zuschauern die erhaltenen geistigen und emotionalen Anregungen wohl genügt haben.

