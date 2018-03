vor 57 Min.

Wenn das Vereinsheim Hausen zur Notklinik wird

„IG-Mama“ Anne Vogel hält beim ersten Starkbierfest im Dillinger Stadtteil eine Fastenpredigt

Ein gut besuchtes Vereinsheim, zünftige Musik, prächtige Stimmung, süffiges Starkbier und „a guates Essa“ – das waren die Zutaten für das erfolgreiche erste Hausener Starkbierfest. Dazu hatte die Interessengemeinschaft der Ortsvereine Hausen (IG) eingeladen. Die Original Sudhausmusikanten aus Lauingen und Umgebung heizten den dankbaren Besuchern mit ihrer sprichwörtlichen „Blasmusik mit Herz“ tüchtig ein. Elf junge Musiker sorgten bis in die Mitternachtsstunden für Spaß und gute Laune. Der Versuch für ein erstes Starkbierfest in Hausen war aufgrund ihrer Initiative mehr als erfolgreich.

Oberbürgermeister Frank Kunz nahm persönlich professionell den Starkbieranstich vor. Zusammen mit dem Wirt des Vereinsheims Michael Mayer und der Zweiten Vorsitzenden der IG, Eva Mayer, stieß Vorsitzende Anne Vogel mit einem „Salve pater urbis, bibas major optime“ (Sei gegrüßt, Vater der Stadt, trinkt, bester Bürgermeister) auf das Wohl von OB Kunz und seiner Familie sowie der Großen Kreisstadt Dillingen und ihres Stadtteils Hausen an.

Für die Überraschung des Abends sorgte Anne Vogel als IG-Mama mit ihrer Fastenpredigt, in der sie vor allem die Hausener, aber auch die Geschehnisse Dillingens aufs Korn nahm. Ob sie letztere als Mutter- oder Vaterstadt bezeichnen solle? Diese Frage konnte sie mit der Bezeichnung „Heimatstadt“ geschickt lösen. Dass sie die Hausener in drei verschiedene Spezies einteilte, löste erstaunte Heiterkeit aus. Das seien nämlich die alteingesessenen Ur-Hausener – bodenständig, eigenwillig aber immer da, wenn man sie brauche. Dann gäbe es da noch die Alt-Neubürger und die Neu-Neubürger. Bei ersteren seien die Siedler aus den 70er-Jahren gemeint, die sich schon ganz gut integriert hätten. Viel Integrationsarbeit sei jedoch noch mit den Neu-Neubürgern nötig, die noch nicht so recht wüssten, was ein echter Hausener ist.

Viel Lob an ihre gut gelungenen Kinder verteilte die IG-Mama an Wolfgang Reinelt, bei dem sie es mit ihren Hausenern geschafft habe, dass er zum Stadtrat gekürt wurde, und an Thomas Fluhry, mit dem sie schon noch Größeres vorhabe. Schließlich sei er mit seinen jungen Jahren schon Feuerwehrvorsitzender. Andere seien in diesem Alter schon Bundeskanzler, die Karriereleiter habe da schon noch Luft nach oben. Mit Markus Launer habe sie auch ihre Freude. Ihm sei keine Arbeit zu viel und die IG habe immer einen kräftigen Helfer, wenn’s irgendwo brennt. Seine ebenso aktive Frau Conni müsse da schon ganz schön aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt.

Dass die Hausener weder der Dillinger Rathausbrand noch das vorübergehende Schließen der Geburtsklinik besonders schreckt, war eines der weiteren Themen – und sei ganz einfach zu erklären. Das Vereinsheim sei immer eine gute Alternative und stehe sowohl für Stadtratssitzungen als auch als Notklinik parat. (pm)