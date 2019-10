vor 18 Min.

Wenn die Autofahrt abrupt endet

Dafür kann es viele verschiedene Gründe geben, wie die Einsätze der Dillinger Polizei vom Wochenende zeigen

Mehrere Autofahrten endeten am Wochenende abrupt. Darunter die eines 20-Jährigen, der bei Lauingen unterwegs war. Dabei fuhr der Mann am Samstag seinen Wagen so langsam und unsicher, dass sich besorgte Zeugen um 22.30 Uhr bei der Polizei meldeten. Beamte kontrollierten den Mann daraufhin. Dieser sei zwar nüchtern gewesen, besitzt aber gar keinen Führerschein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Halter des Wagens muss mit einer Anzeige rechnen.

In Dillingen hatte die Polizei selbst am Freitagabend um 19.50 Uhr einen 53-Jährigen dabei gesehen, wie er in ein Auto einstieg. Eine anschließende Kontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von 0,5 Promille Alkohol im Blut. Daraufhin wurden seine Autoschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Auch die Tour eines 27-jährigen Mofafahrers endete am Freitagabend abrupt. Denn Polizeibeamte stellten um 21 Uhr in der Dillinger Schillerstraße fest, dass an dem Kleinkraftrad ein für ein anderes Fahrzeug ausgegebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Da somit keine ordnungsgemäße Versicherung vorlag, erwartet den Mann nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Und der Mofa-Ausflug war vorbei. Nur eine Stunde vorher endete am Freitag auf der Großen Allee in Dillingen die Autofahrt eines 35-Jährigen. Er wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Polizeibeamte, dass der Mann seine Rückleuchten mit einem dunklen Klarlack besprüht hatte. Da die Beleuchtungseinrichtung aufgrund der Dunkelheit wesentlich beeinträchtigt war, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Sobald die Mängel an den Rückleuchten behoben sind, darf das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden. (pol)

