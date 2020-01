vor 58 Min.

Wenn die Biotonne zufriert

Dann nimmt sie der Müllwagen nicht mit. Wie Sie das verhindern können

In der aktuellen Frostperiode kann es passieren, dass vor dem Haus die Biotonne einfriert. Darauf weist der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben hin. Der feuchte Inhalt des Behälters wird zum Block – besonders Laub stellt ein Problem dar – und lässt sich von Müllwerkern am Fahrzeug nicht mehr schütten. Die Biotonne muss dann stehengelassen werden, erläutert der Müllverband.

Um ein Einfrieren des Biotonneninhalts möglichst zu verhindern, können Bürger vorbeugende Maßnahmen treffen. Der AWV weiß, worauf zu achten ist:

1. Sofern möglich, sollten die Tonnen frostsicher untergestellt werden, also etwa in der Garage, im Kellereingang oder in einem kältegeschütztem Durchgang. 2. Bei Nachtfrösten empfiehlt es sich, die Tonnen erst am Abfuhrtag, da aber rechtzeitig und zwar um 6 Uhr früh, an die Gehsteigkante rauszustellen. 3. Küchenabfälle gut abtropfen lassen und dann einpacken. Dazu eignen sich Zeitungspapier oder Papiertüten. Auch Bioabfalltüten aus Recyclingpapier vom AWV sind eine gute Alternative. Bitte keine kompostierbaren Müllbeutel aus Biokunststoffen benutzen. Sie werden in der Biomüll-Vergärungsanlage als Störstoff behandelt und müssen aufwendig wieder aussortiert werden. 4. Zerknülltes Zeitungspapier, leere Eierschachteln oder einige Zweige am Boden der Tonne beugen dem Festfrieren des Abfalls am Tonnenboden vor.

Außerdem sollte bei Schnee dafür gesorgt sein, dass keine Schneebarrieren die Tonnenleerung behindern und die Müllwerker die bereitgestellten Tonnen und Säcke gut erreichen und die Tonnen ohne Probleme zur Schüttung ziehen können. (pm)