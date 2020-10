vor 19 Min.

Wenn die Fallzahlen stabil bleiben...

...dann wird in Birkenried am Wochenende getanzt

„In der Hoffnung, dass die Corona-Fallzahl-Entwicklung uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht, planen wir zumindest noch bis Ende November, wenn auch mit stark reduzierter Personenzahl, unsere Veranstaltungen im Kulturgewächshaus.“ – So steht es in der Pressemitteilung der Veranstalter in Birkenried. Man habe die vergangenen Wochen die Erfahrung gemacht, dass die Gäste mit der Situation sehr verantwortungsbewusst umgehen und die Regeln einhalten würden.

Wenn, so steht es in der Pressemitteilung weiter, die Zahlen stabil bleiben, dann findet am kommenden Wochenende, 24./25. Oktober, ein Flamencoprojekt statt. Der Workshop ist für Anfänger und Mittelstufe gedacht. Und zudem tritt eine besondere Sängerin auf: Solly Ashkar. Mit Persönlichkeit, Ausstrahlung, Intensität und einer bezwingenden Natürlichkeit tritt sie zusammen mit Blues-Bassisten Uli Lehmann auf. Das Konzert beginnt am Sonntag ab 14 Uhr. (pm)

