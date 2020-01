17:00 Uhr

Wenn die Nachtwächter das Jahr Revue passieren lassen

Die Gundelfinger Urgesteine reimen über die Bürgermeisterin, das „Geschwätz“ in der Stadt und einen Missstand. Und sie sorgen für Glücksmomente.

Am frühen Silvesterabend feierten die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen den Jahresabschluss-Gottesdienst in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Martin. Im Mittelpunkt standen dabei Highlights des vergangenen Jahres. Der Liturgiekreis hat hierzu Impulse gegeben: Highlights weltweit, in Deutschland, in der Pfarreiengemeinschaft und persönlich. Die Gottesdienstbesucher wurden laut Pressemitteilung angeregt, darüber nachzudenken, was das Jahr trotz vielleicht schwerer Stunden für Glücksmomente und Höhepunkte für sie bereithielt.

Was sie über Bürgermeisterin Miriam Gruß sagen

Traditionell beschlossen nach dem Gottesdienst die Gundelfinger Nachtwächter das Jahr mit ihrem Auftritt in der Stadtpfarrkirche. Bereits am Nachmittag erfreuten sie die Bewohner im Haus der Senioren und trugen ihre Verse in der evangelischen Friedenskirche vor. In ihren gereimten Liedtexten lobten sie Rathauschefin Miriam Gruß für ihre Arbeit. Leider war sie diesen Sommer längere Zeit krank, wurde aber von Stellvertreter Viktor Merenda bestens vertreten. Nicht von Nächstenliebe geprägt fanden die Nachtwächter das Geschwätz, das man in der Stadt darüber hörte.

Gefallen fanden die Nachtwächter daran, dass der Bauhof Solidarität mit den Bienen zeigt und statt des üblichen Straßenbegleitgrüns Blumen ansät. Allerdings „… hat man zu wenig Blumensamen bestellt, sodass manche Anlage war durch Unkraut entstellt“.

Wie geht es mit dem Gundelfinger Rosenschloss weiter?

Für die Sanierung des Kriegerdenkmals „man einen Ideenwettbewerb ausrief – der Kostenansatz aus dem Rahmen lief“. Die Nachwächter beanstandeten „das Vergehen, dass nicht ein Baum blieb durch Rodung bestehen“. Dass die Sanierung nicht bis zum Totengedenktag fertig war, sehen die Nachtwächter als Blamage. Das Rosenschloss Schlachtegg steht zum Verkauf, „vielleicht kommt als Käufer ein reicher Scheich drauf?“ Die Nachtwächter spekulierten, dass das Schloss „ohne dass man darum rauft, der Deisler Conny auch noch kauft.“

Kritisiert wurden die Zustände der städtischen Brunnen: der Rathausbrunnen schmutzig-rostrot, der Grundschulbrunnen schwarz-veralgt und nicht als Vorzeigeobjekte geeignet. „Zum großen Fest im nächsten Jahr – behebt den Missstand für die Besucherschar“.

Aus dem Pfarrhof kommen die verschiedensten Essensgerüche: Stadtpfarrer Schaufler kocht bayerisch-schwäbisch, Josef afrikanisch und Pater Nimin indisch. „Drei Köche, die sehr gern mit Ehrgeiz kochen, drum haben die Nachtwächter ihnen drei Sterne zugesprochen.“

Über die Rathausverwaltung berichten die Nachtwächter, dass „diese ist jetzt hellwach, weil der Storch klappert auf dem Dach. Beamtenschlaf gibt es nicht mehr – die Angestellten arbeiten immer noch mehr“.

Sie nehmen auch die Politik in Berlin ins Visier

Neben dem Geschehen vor Ort nahmen die Nachwächter auch die große Politik ins Visier. „Aus Großbritannien schlechte Kunde – der Brexit ist lange schon in aller Munde. Mit Drohung und Beleidigung wurden die Neuwahlen gewonnen und somit für die Europa-Idee die letzte Hoffnung zerronnen.“

Abschließend luden die Nachtwächter zum diesjährigen großen Event in Gundelfingen ein, das vom 21. bis 24. Mai anlässlich des 35. Europäischen Nachtwächter- und Türmertreffens sowie 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Beek/Niederlande gefeiert wird.

Wie immer hieß es zum Schluss: „Ein gutes Neues wünschen heute wir, die Wächter, euch, ihr lieben Leute. Gesundheit und den Völkern Fried, das wünschen wir mit diesem Lied.“ (pm)

