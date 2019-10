vor 52 Min.

Wenn die Polizei anruft und nach Ihren Schätzen fragt...

Immer mehr Senioren werden von Trickbetrügern auch am Telefon belästigt. Jetzt hat es eine angebliche Kriminalbeamtin in Wertingen versucht.

...sind da Betrüger am anderen Ende dran. Jetzt haben sie es mit der Masche bei einer Frau in Wertingen versucht.

Bei einer Seniorin in Wertingen hat am Montag um 11 Uhr eine angebliche Kriminalbeamtin der Kriminalpolizei Dillingen angerufen. Sie erklärte der Rentnerin, dass angeblich in ihrer Nachbarschaft ein Einbruch stattgefunden habe und bei den Tätern ein Zettel mit ihrem Namen aufgefunden wurde. Auch wurde sie nach größeren Bargeldsummen in ihrem Haus befragt.

Die Wertingerin machte alles richtig

Die Seniorin reagierte sofort richtig und gab keine Informationen am Telefon weiter. Stattdessen meldete sie den Vorfall bei der richtigen Polizei.

Die Tipps der Polizei

Die Polizei rät daher bei Betrugsanrufen: Beenden Sie das Telefongespräch aktiv und wählen im Anschluss die „110“. Benutzen Sie hierbei nicht die Wahlwiederholungsfunktion ihres Telefons. Die Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Übergeben Sie solche niemals an unbekannte Personen. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung. (pol)

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

