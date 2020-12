vor 21 Min.

Wenn soziale Medien Jugendliche belasten

Die Dillinger Barmer Krankenkasse warnt vor den psychischen und körperlichen Folgen von Cybermobbing und hat Tipps für Betroffene

Im Internet oder Chat beleidigt, bedroht oder belästigt: Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland zwischen 14 und 17 Jahren hat Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Besonders Mädchen berichten davon, sei es als Betroffene oder Zeugin. Zu diesem Ergebnis kommt die Sinus-Jugendstudie 2020. Cybermobbing heißt, dass Menschen im Internet oder über das Handy gezielt psychisch fertiggemacht werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine „Hass-Gruppe“ handeln, die extra dafür gegründet wurde, um gemeinsam jemanden zu beleidigen. Wenn Jugendliche systematisch aus Aktivitäten in den sozialen Medien ausgeschlossen werden, kann man ebenfalls von Cybermobbing sprechen.

Partner der Jugendstudie ist die Barmer Ersatzkasse. Nicole Hasler, Regionalgeschäftsführerin der Barmer in Dillingen, hat sich mit dem Thema befasst. In einer Pressemitteilung sagt sie: „Cybermobbing findet oft für Eltern unsichtbar am PC oder auf dem Handy statt. Sie sollten auf Verhaltensänderungen achten: Ist das Kind müde, appetitlos oder zieht sich zurück? Dann ist es Zeit, näher hinzuschauen.“ Für die Regionalgeschäftsführerin ist Cybermobbing auch vor Ort, im Landkreis Dillingen, ein Thema. „Die Forschung zeigt, dass Cybermobbing überall vorkommt, in allen Regionen Deutschlands, in allen Schulformen“, sagt Hasler. Sie betont, dass die Konsequenzen oft noch viel schlimmer als bei klassischem Mobbing in der Offline-Welt seien. Da Cybermobbing krank mache, sei das Thema auch für die Krankenkassen relevant: „Beschämende Fotos oder Lügen im Internet zu verbreiten, ist kein Dummer-Jungen-Streich, sondern extrem belastend für die Opfer. Und die Liste der körperlichen und seelischen Symptome, die Cybermobbing auslösen kann, ist lang. Darüber möchten wir aufklären“, erklärt Hasler. Von körperlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Schlafstörungen bis hin zu Depressionen sei die Bandbreite möglicher Folgen sehr groß.

Um jungen Menschen und ihren Eltern helfen zu können, kooperiert die Barmer Krankenkasse mit „krisenchat.de“. Dabei handelt es sich um ein Hilfsangebot in Krisenzeiten – rund um die Uhr und per Chat. Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre können sich kostenlos per Kurznachricht oder Whatsapp und ohne Anmeldung beraten lassen. Geschulte ehrenamtliche Krisenberater aus Psychotherapie, Psychologie, Sozialpädagogik oder sozialer Arbeit antworten innerhalb einer Minute.

Hasler ist von dem Hilfsangebot überzeugt: „ Es ist unkompliziert und sofort verfügbar – man kann den Chat direkt per Smartphone kontaktieren, ohne dass man vorher eine Praxis aufsuchen muss.“

Eltern sollten ihrem Kind zur Seite stehen und dessen Selbstbewusstsein stärken, so Hasler. Die wichtigste Botschaft sei: „Es liegt nicht an dir!“.

Die Dillinger Regionalgeschäftsführerin der Barmer hat zudem konkrete Tipps für Opfer von Cybermobbing: In keinem Fall sollte man auf solche Nachrichten antworten, sondern sich zunächst bei der Familie oder im Freundeskreis Rat suchen. Wenn das nicht geht, gibt es auch Hilfe-Hotlines, die man anrufen oder anschreiben kann. Wichtig ist auch, Beweismaterial zu sichern: Alles speichern, aufschreiben und Screenshots machen. Veranlassen sollte man die Löschung von diffamierenden Inhalten beim Netzwerk-Betreiber oder dem Betreiber der Seite. Wenn der Mobber bekannt ist, löscht der Betroffene den Namen aus der Kontaktliste oder ignoriert ihn oder sie. In schwerwiegenden Fällen erstattet man Anzeige. (pov mit pm)

