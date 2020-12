13:20 Uhr

Wer bohrt in Gundelfingen Schrauben in Autoreifen?

In zwei Reifen eines Gundelfinger Autos steckten Schrauben. Die Polizei geht davon aus, dass Absicht dahintersteckt.

Ein Mann hat am Samstag bei der Polizei Anzeige erstattet. Ihm war schon vor Wochen aufgefallen, dass die Hinterreifen seines BMW Luft verlieren. Bei einer genauen Untersuchung wurde nun festgestellt, dass sich in beiden Reifen jeweils eine Schraube befunden hatte. Die Polizei vermutete, dass ein Unbekannter die Schrauben absichtlich so positioniert hat, dass sie sich bei Fahrzeugbewegung in die Reifen gebohrt haben.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Der Pkw ist regelmäßig in der Allewindstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (pol)

