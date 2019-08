vor 33 Min.

Wer die neue Chefin des Dillinger Finanzamtes wird

Dillingen hat wieder eine Schlossherrin. Cordula Sauer übernimmt die Leitung des Finanzamtes und ersetzt damit Regierungsdirektorin Doris Niklas.

Die rund 80 Mitarbeiter des Finanzamts Dillingen erhalten eine neue Chefin. „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Bestellung als neue Leiterin des Finanzamts“, gratulierte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker der Regierungsdirektorin Cordula Sauer anlässlich ihrer Bestellung.

Wie der Werdegang der neuen Chefin aussieht

Cordula Sauer, Jahrgang 1972, gehört der Bayerischen Finanzverwaltung seit 2000 an. Ihre Beamtenlaufbahn begann sie beim Finanzamt Günzburg mit der Einführung in die Aufgaben des höheren Dienstes in der Steuerverwaltung.

Cordula Sauer Bild: Ohl/Theresa Steinke

Im Anschluss wechselte sie als Sachgebietsleiterin an das Finanzamt Neu-Ulm. 2003 übernahm sie die Leitung der Betriebsprüfungsstelle Memmingen, ehe sie nach einer mehrjährigen Elternzeit als Sachgebietsleiterin an das Finanzamt Neu-Ulm zurückkehrte.

2015 wurde sie zur Ständigen Vertreterin der Finanzamtsleitung Memmingen bestellt. Seit 2017 gehört sie in gleicher Funktion wieder dem Finanzamt Neu-Ulm an.

Die ehemalige Leiterin übernimmt das Finanzamt in Schrobenhausen

Als Leiterin des Finanzamts Dillingen folgt sie der Leitenden Regierungsdirektorin Doris Niklas, die die Leitung des Finanzamts Schrobenhausen übernommen hat. Staatsminister Füracker dankte Sauer für ihre bisherige Arbeit in der Bayerischen Finanzverwaltung und wünschte ihr viel Erfolg für ihre neue verantwortungsvolle Tätigkeit. (pm)

