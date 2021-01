vor 17 Min.

Wer glaubt noch an gute Vorsätze?

Plus Manchmal macht es einem der innere Schweinehund schwer. Deswegen suchen wir positive Beispiele aus dem Landkreis Dillingen.

Von Cordula Homann

Haben Sie schon mal zum neuen Jahr einen guten Vorsatz gefasst – und ihn durchgehalten? Wir suchen positive Beispiele aus dem ganzen Landkreis Dillingen, um auch andere zu motivieren.

Denn seien wir doch mal ehrlich: Wie oft rappelt sich der innere Schweinehund schon wenige Tage nach Silvester wieder hoch und drückt einen samt Schokolade und Chips so fest auf das Sofa, dass man einfach nicht mehr hochkommt? Und schon war’s das mit dem Verzicht auf Süßigkeiten, mit dem Plan, sich gesünder zu ernähren oder mehr zu bewegen. Stattdessen staubt der Hometrainer weiter vor sich hin, und statt in die zwickende Jeans schlüpft man morgens in die lässige Jogginghose. Sieht im Homeoffice ja eh keiner.

Die letzte Zigarette?

Aber so muss es nicht sein. Es gibt sicherlich gute Beispiele für begeisterte Raucher, die an Silvester die ein für alle Mal letzte Zigarette gequalmt haben. Oder Schlemmer, die seit einem 1. Januar dauerhaft auf Fleisch verzichten. Oder für Jogger, die sich auch von trübem Wetter und kalten Temperaturen nicht daran hindern lassen, regelmäßig laufen zu gehen. Oder für jemanden, dem der Verzicht auf Schokolade nicht so schwerfällt, einfach, weil er es sich zum neuen Jahr vorgenommen hat. Wir kennen bloß niemanden.

Also melden Sie sich bei uns und erzählen Sie uns Ihre Geschichte von der Veränderung. Welchen Vorsatz haben Sie in den vergangenen Jahren gefasst und haben ihn seitdem konsequent umgesetzt? Oder haben Sie vielleicht erst zu diesem Jahr einen Beschluss gefasst – und halten noch durch? Eigentlich ist es auch nicht so wichtig, ob man pünktlich zum Jahreswechsel etwas verändert hat – jeder Verzicht zählt.

Telefonate oder Briefe

Aber vielleicht haben Sie auch ein ganz anderes Ziel umgesetzt, abseits von Sport, Ernährung, Gewicht und Rauchen: Mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und mit ihnen regelmäßig ein Spiel zu spielen. Telefonate führen oder Briefe schreiben, um mit lieben Menschen trotz Kontaktbeschränkung in Kontakt zu bleiben. Regelmäßig Ordnung schaffen oder halten, ob im Kleiderschrank, im Keller oder im ganzen Haushalt. Weniger Geld ausgeben. Oder gezielt spenden. Mehr Komplimente zu machen, weniger zu grummeln. Vielleicht haben Sie aber auch eines Tages beschlossen, dass alles gut ist, wie es ist? Auch das interessiert uns. Also nehmen Sie mit uns Kontakt auf, entweder per Post an

Donau Zeitung

Redaktion

Große Allee 47

89407 Dillingen

oder telefonisch, 09071/7947912, oder per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort Vorsatz. Wir freuen uns über Geschichten, gerne mit Bild oder einfach nur Ihren Kontaktdaten, wir rufen dann gerne zurück. Bitte vergessen Sie deswegen nicht, uns Ihre Adresse und Telefonnummer mitzuteilen.

Motivieren wir uns gegenseitig!

Ihre Geschichten können andere zum Durchhalten motivieren. Und zum Trost für alle, die der fiese Schweinehund 2021 direkt nach Neujahr schon wieder bezwungen hat: Gute Vorsätze kann man jeden Tag neu fassen. Oder auf die Fastenzeit setzen. Denn die gibt es sogar in Corona-Zeiten. Aschermittwoch ist am 17. Februar.

Lesen Sie auch:

Themen folgen