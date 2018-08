29.08.2018

Wer haftet für fremden Müll?

Ein Unbekannter hat in Dillingen an einem Supermarkt illegal seinen Müll entsorgt.

Vorfälle in Dillingen und Lauingen

Gleich zwei E-Mails haben uns jetzt erreicht, weil sich Leser über wilde Müllablagerungen ärgern. Werner Büttner schimpft über Müllsäcke, die auf einem Dillinger Supermarktplatz am Kasernplatz abgelegt wurden. „Es ist unglaublich, was sich manche Menschen erlauben“, schrieb er dazu. Diakon Georg Steinmetz ist ebenfalls frustriert. In Lauingen am Galgenberg wurde ebenfalls Müll abgelagert, keiner weiß, von wem.

Jürgen Müller, Polizeihauptkommissar in der Dillinger Polizeiinspektion, erklärt, dass diese Form der Müllentsorgung gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verstößt. Taucht ein Hinweis auf den Schuldigen auf, prüfe die Polizei das. Wird der Verursacher gefunden, muss er zum Beispiel angefallene Reinigungskosten erstatten. Wenn nicht, müssten die zuständige Kommune oder der Privatbesitzer, auf dessen Flur der Müll liegt, sich darum kümmern. (corh) "Kommentar

