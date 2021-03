vor 31 Min.

Wer hat Müll ins Landschaftsschutzgebiet gekippt?

Unbekannte laden Maschendraht und Wurzelstücke in einem Landschaftsschutzgebiet nahe Gundelfingen ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in einem Wald nahe Gundelfingen illegale Entsorgungen abgeladen. Wie die Polizei Dillingen mitteilt, wurden bereits am 15. Februar Wurzelstöcke und Maschendrahtzaun in einem Wald nahe des Schurrsees an der Landkreisgrenze nach Günzburg festgestellt.

Illegale Entsorgung nahe Gundelfingen: Polizei bittet um Hinweise

Dabei handelte es sich um zwanzig Fichtenwurzelstücke mit einem Durchmesser von circa 20 Zentimetern, die zusammen mit silbernen und grünen Maschendrahtzaun im Landschafts- und Vogelschutzgebiet abgeladen wurden. Die Wurzelreste wurden mittels eines Traktors und Kippanhänger dorthin gebracht, entsprechende Reifenspuren konnten noch festgestellt werden. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56/0 um Zeugenhinweise. (pol)

