vor 22 Min.

Wer hat das Altarkreuz aus der Kirche geklaut?

Sonnenaufgang hinter der Heilig-Kreuz-Kirche in Landsberg: Auch im Landkreis kehren viele Menschen der Kirche den Rücken.

Der Täter konnte unbemerkt in das Gotteshaus in Schretzheim eindringen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In der Zeit von vergangenen Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 18.30 Uhr, wurde aus der Kirche in Schretzheim ein Altarkreuz aus Bronze entwendet. Da die Kirche untertags frei zugänglich war, konnte der Täter das Altarkreuz unbemerkt an sich nehmen und damit das Gebäude verlassen. Der Wert liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

