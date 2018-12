vor 60 Min.

Wer hat das Biberfell illegal entsorgt?

Am Auwaldsee in Lauingen ist das frisch abgezogene Fell in einem Müllereimer gefunden worden. Wer war das?

Am Nordufer des Auwaldsee in Lauingen ist am Samstagmittag in einem Abfalleimer ein abgezogenes Biberfell aufgefunden worden. Wer das frisch abgezogene Fell des Tieres dort entsorgt hat, ist bislang unbekannt. Weitere Ermittlungen werden getätigt, teilt die Polizei in ihrem Bericht vom Wochenende mit. (pol)

Lesen Sie auch:



31-Jähriger rast mit 100 Stundenkilometer durch Höchstädt



Schöne Bescherung: Mehrere Unfälle an Heiligabend

Asyl: Warum jeder zweite Abschiebeversuch der Polizei scheitert

Themen Folgen