Wer hat das Taxi angefahren und ist dann geflüchtet?

Der unbekannte Autofahrer richtet einen hohen Schaden an. Die Polizei Dillingen sucht Zeugen.

Zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch zwischen 14.30 16.30 Uhr in der Hohenburgstraße in Bissingen gekommen. Der 40-jährige Geschädigte hatte sein Taxi dort ordnungsgemäß geparkt.

5000 Euro Sachschaden am Taxi

Ein bislang unbekanntes Auto, welches in Fahrtrichtung Mönchsdeggingen unterwegs war, streifte das geparkte Taxi und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Taxi entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, heißt es im Polizeibericht von Donnerstag. (pol)

