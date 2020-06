vor 18 Min.

Wer hat diesen Radfahrer gesehen?

Ein Mann prallt gegen ein Auto und fährt dann einfach weiter. Die Polizei sucht jetzt nach ihm.

Eine 18-jährige Autofahrerin hat beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wollte die Frau am Dienstag gegen 16.10 Uhr mit ihrem BMW vom Parkplatz am Rot-Kreuz-Haus in die Bischof-Freundorfer-Straße einbiegen, als sie einen Radfahrer auf dem Gehweg übersah.

Die 18-Jährige übergab gleich ihre Personalien

Dieser prallte in die Beifahrerseite und beschädigte den Außenspiegel sowie den Kotflügel des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Der Radfahrer beschimpfte daraufhin die 18-Jährige, die sofort ihre Personalien übergab. Dabei vergaß sie jedoch, auch die Personalien des Radfahrers entgegen zu nehmen.

Der Mann wurde als etwa 60 Jahre alt beschrieben und war mit einem lila farbenen Fahrrad unterwegs. Zeugen wenden sich an die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560.

