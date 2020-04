11:18 Uhr

Wer hat ein Schild angefahren?

Die Polizei sucht Zeugen für mehrere Unfallfluchten im Kreis

In der Lauinger Geiselinastraße sind ein Hauseck und ein Schild beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Dillinger Polizei in der Zeit zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, auf Höhe Hausnummer 20. Vermutlich hat ein Lastwagen- oder Transporterfahrer sein Fahrzeug gewendet, nachdem die Straße aufgrund einer Baustelle derzeit gesperrt ist. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Zeugen sucht die Polizei auch für einen Unfall am Mittwoch zwischen 11 und 11.30 Uhr. Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt am Georg-Hogen-Ring ist ein schwarzer Fünfer-BMW an der rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete auch hier, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

In Lauingen wurde ein Sprinter angefahren

Einen Schaden von rund 100 Euro verursachte außerdem ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem grauen Mercedes Sprinter. Der Wagen stand am Donnerstag zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug gegen das rechte hintere Rücklicht am Sprinter gefahren und beging anschließend Fahrerflucht.

Ein Nissan-Fahrer wurde von einem Zeugen bei der Flucht beobachtet

Die Polizeiinspektion Dillingen nimmt Hinweise zu all diesen Fällen unter Telefon 09071/560 entgegen. Am vergangenen Sonntag war um 15.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Dillinger Nachtweide der Fahrradanhänger eines roten Kias angefahren und beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte sich jedoch das Kennzeichen eines weißen Nissan Qashqai notiert, der sich trotz des Anstoßes von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen